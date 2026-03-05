【6日（金）の全国天気】

・西日本は雨で雷雨も

・恵みの雨

・東日本や北日本もゆっくり下り坂

・気温は平年より高め

・花粉は極めて多い

天気の変化は早く、6日（金）は、早くも西から低気圧や前線の出番となるでしょう。西日本は雨の降る所が多く、雷を伴って、雨脚の強まる所もありそうです。大気の状態が不安定で、落雷や突風などにも注意が必要です。このところ、周期的に雨が降っていますが、再び恵みの雨となるでしょう。また、東日本や北日本で晴れ間のある所でも、次第に雲が厚くなり、夜は所々で雨となりそうです。北日本は雪の所もあるでしょう。気温は最低最高ともに平年並みか、平年より高めの所が多い予想です。東北南部から近畿にかけて、花粉は極めて多く飛ぶ所が多い予想で、万全の対策が必要です。

【6日（金）の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 1℃（＋1 4月上旬）

青森 1℃（±0 3月下旬）

仙台 2℃（-2 3月下旬）

新潟 2℃（-2 3月中旬）

東京都心 5℃（-1 3月中旬）

名古屋 5℃（＋1 3月中旬）

大阪 5℃（±0 平年並み）

広島 6℃（＋2 3月下旬）

高知 7℃（＋3 3月下旬）

福岡 10℃（＋3 4月上旬）

【6日（金）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 5℃（-1 3月中旬）

青森 8℃（＋1 3月下旬）

仙台 10℃（-1 3月中旬）

新潟 10℃（-1 3月中旬）

東京都心 14℃（-3 3月中旬）

名古屋 17℃（＋2 3月下旬）

大阪 16℃（＋2 3月下旬）

広島 12℃（-4 2月下旬）

高知 17℃（±0 3月下旬）

福岡 13℃（-4 2月下旬）

【週末は北日本で大荒れか、来週は少しヒンヤリ】週末は発達する低気圧の影響で、北日本では風が非常に強く、荒天（大荒れ）となるおそれがあります。また、東日本や西日本でも、風が強まりますので注意が必要です。来週は冬の名残の寒気が入りやすく、東日本や西日本でも朝晩はやや冷え込む所が多いでしょう。ただ、ヒンヤリしても、関東以西では花粉のピークの状態が続く見込みです。