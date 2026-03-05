俳優の渡辺謙さん（66）と二宮和也さん（42）が、5日よる7時から放送予定の日本テレビ系『世界一受けたい授業×ワールドベースボールクラシック2時間SP』に出演。WBC優勝経験者などの豪華講師陣と、“勝つ”ための方法を学びます。

番組では、『ワールドベースボールクラシック』の特別授業を開催。2023年のWBCでヘッドコーチを務めた白井一幸さんは、勝負につきものの”緊張”との向き合い方など、“勝つ”ために必要なメンタル術についての特別授業を行います。さらに、前回大会で侍ジャパンが窮地に追い込まれた際に、空気を一変させた大谷翔平選手の一言も紹介されます。

また、日本人メジャーリーガー史上最多5度のポストシーズン出場を経験した齋藤隆さんを迎え、侍ジャパンに立ちはだかる海外の注目選手についても学びます。さらに、今大会ライバルとなる海外選手を直撃。侍ジャパンの要注意選手について語っているということです。

ほかにも、選手を支える最新技術の授業も。VRを使った最新技術が登場し、渡辺さんと二宮さんが実際に体験します。

また、WBC優勝経験がある内川聖一さんが、伊東勤さんとともに勝つ組織に必要なことを伝授。組織にとって大切な5つのことを教えてくれます。

そして、球界のご意見番である落合博満さんも登場。今大会も世界中から注目されている大谷選手の“本当のスゴさ”や、落合さんが選ぶ“大谷選手のホームランベスト3”も発表されます。