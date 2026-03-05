パンツよりこっちかも！【しまむら】大人が今 → 春にマネしたい♡「スウェットスカートコーデ」

リラクシーな着こなしを楽しめるスウェットアイテム。スウェットスカートなら女性らしさをキープでき、スウェットパンツよりラフさは控えめで大人コーデにも取り入れやすいです。とはいえ、シャレ見えを狙うならどう着こなすのがおすすめ？ そこで今回は【しまむら】のスウェットスカートを使った、おしゃれさんの春コーデをご紹介。

デニムシャツと合わせて鮮度高めに

【しまむら】「ハイショクSTナローSK」\1,089（税込）

スラリとしたナローシルエットで、きれいめに穿けるスウェットスカート。ボリュームのあるトップスとも合わせやすく、春のデイリーカジュアルでヘビロテできる予感。同素材のスウェットトップスと合わせればこなれコーデに。インナーにはデニムシャツを仕込んで、鮮度高めな着こなしを目指してみて。足元はスニーカーでスポーティーに仕上げるのも、今っぽく垢抜けるコツ。

淡いピンクのカーデで季節感アップ

グレーと好相性の明るいピンクのカーディガンを合わせれば、シーズンムード高まるスタイルに。ほんのり透け感のあるカーディガンが、コーデに程よい抜け感を与えてくれます。シルバーカラーのバッグでエッジをきかせると、さらにシャレ感が高まるかも。

