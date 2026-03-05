香港出身の歌手でタレントのアグネス・チャンが5日、自身のインスタグラムを更新。70歳とは思えない姿がファンの反響を呼んでいる。



【写真】ホントに70歳？ガーリーなシャツにウェーブ髪 デニム姿がすらり

1972年「ひなげしの花」で日本デビューしたアグネス。「孫の調子が良くないので、長男の家に来ました。今孫は寝てます。私は庭に出て、綺麗な景色を見てます。」と報告し、ゆったりした長袖トップスにデニムのカジュアルなコーデの写真を公開した。美しい首元がのぞくアップのショットはカメラ目線。真っ白な歯が輝いている。



アグネスは上智大を経て、トロント大（カナダ）を卒業。89年には米国の超名門、スタンフォード大に留学し、94年には教育学博士号も取得している。さらに、3人の息子をスタンフォード大に入学させたことでも知られる。3日の投稿では長男にカレーライスを振る舞ったことを明かし、「3時間も話して、最高な時間でした」とつづっている。



フォロワーからは「相変わらずミラクルな若さ」「お若い」と年齢を全く感じさせない姿に驚きの声。「お孫さんが早く回復しますように」と寄り添うコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）