週末にかけて、発達する低気圧の影響で、7日(土)から9日(月)頃にかけて、北日本では荒れた天気となる見込みです。暴風や大雪、吹雪による交通への影響に注意が必要です。一方、関東から九州は晴れる所が多く、スギ花粉が大量に飛ぶおそれがあります。

7日(土)は発達する低気圧の影響 北日本で荒天のおそれ

7日(土)は、低気圧が発達しながら北海道付近を通過する見込みです。この影響で北海道や東北では風が強まり、荒れた天気となるでしょう。特に北海道では湿った雪が強まり、大雪となる可能性もあります。沿岸部では暴風となる所もあり、交通機関への影響や視界不良などに注意が必要です。また、東北の日本海側でも湿った雪や雨、北陸では雨の降る所が多くなりそうです。一方、関東や東海では雨のあと天気が回復するでしょう。近畿から九州は晴れる所が多くなる見込みです。

8日(日)〜9日(月)は冬型強まる 日本海側で雪や吹雪

8日(日)から9日(月)にかけては、低気圧がオホーツク海へ進み、日本付近は冬型の気圧配置が強まる見込みです。このため、北海道を中心に雪や吹雪が続きそうです。風も強く、吹きだまりや視界不良による交通への影響に注意が必要となるでしょう。



特に北海道や東北の日本海側では雪の降り方が強まり、大雪となる可能性があります。車の運転や移動の際には、最新の気象情報や交通情報を確認するようにしてください。

関東から九州は晴れて花粉大量飛散

一方、関東から九州では、8日(日)から9日(月)は高気圧に覆われて、晴れる所が多くなる見込みです。気温が上がり、風もやや強く吹くため、スギ花粉が非常に飛びやすい条件が揃いそうです。週間の花粉飛散予想によると、仙台と東京は7日(土)をのぞいて全て「極めて多い」予想、名古屋は7日(土)は「非常に多い」、その他は「極めて多い」予想です。福岡は7日(土)以降は連日「極めて多い」予想となっています。



晴れて乾燥する日や雨の翌日は、地面に落ちた花粉が舞い上がりやすく、飛散量が多くなる傾向があります。花粉症の方はマスクやメガネを着用するなど、万全の対策が必要になるでしょう。