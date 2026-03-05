内野航太郎が神戸に期限付き移籍で加入

ヴィッセル神戸は3月5日、デンマーク1部のブレンビーIFよりFW内野航太郎が期限付き移籍で加入することを発表した。

世代別の日本代表でも活躍をしたストライカーの加入が「急すぎてびっくり」「ホントに来た」など注目を集めている。

現在21歳の内野は神奈川県出身で、横浜F・マリノスの下部組織を経て筑波大学に進学。筑波大学の卒業を待たずに、2025年の7月にブレンビーIFへ加入し、デンマーク1部リーグで5試合に出場していた。

代表歴も豊富で、U-16から各年代の日本代表に名を連ねてきた。2024年にはU-23日本代表としてAFC U23アジアカップの優勝に貢献。186センチの長身を活かしたプレーが持ち味のストライカーだ。神戸ではFW大迫勇也、FW小松蓮とポジションを争う。

SNSでは「ホントに来たー」「急すぎてびっくり」「大学屈指のストライカーがどこまで通用するか」「理不尽系フォワード」「コメントが素晴らしい」「これはアツい！！」「メンバー争いが激しくなる」など多くのコメントが寄せられ、内野への期待が高まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）