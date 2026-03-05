ロックバンド「KANA-BOON」が5日、公式Xを更新。47都道府県TOUR「CRITICAL HIT PARADE」宮崎LAZARUS公演のグッズ販売中止を知らせた。

「平素より、KANA-BOONを応援していただき誠にありがとうございます」と書き出して「この度、3月5日(木)の47都道府県TOUR『CRITICAL HIT PARADE』宮崎LAZARUS公演にて販売予定のグッズにつきまして、運送会社の配送遅延により会場での販売ができない状況となりました」と報告。

「つきましては、会場での購入をご検討いただいておりましたお客様には、専用通販URLにて『KANA-BOON OFFICIAL SHOP』でのグッズ特別販売を実施させていただきます。

グッズ特別販売にて購入されたアイテムは後日配送にてお届けさせていただきます。その際の送料は弊社にて負担いたします」説明した。

「グッズ特別販売につきましては、ご来場いただいたお客様へ別途会場にてご案内させていただきます」と伝えて「この度はご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後このようなことが再び発生することのないよう、管理体制の一層の強化に努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と陳謝した。