【特集】秋田で進むクマの“超高密度” 県はこの春から捕獲強化へ 暮らしを守るための対策とは
数年おきに繰り返されているクマの大量出没。
県は、対策としてこの春、捕獲の強化に乗り出します。
東北、そして秋田のクマは生息数が増加し“超高密度”になっていると指摘する専門家がいます。
私たちの暮らしを守る対策とは。
■東北で進むクマの“超高密度”
大西尚樹さん
「今はもう本当にクマの生息圏と人間の生活圏がくっついてしまっている。もしくは地域によっては被ってしまっている」「（3年前に）2,000頭（以上）を駆除しても、それでも2025年に2023年を上回るほどの数が出てくるという状況を見ると、もうこれ（大量出没）が常態化してしまっている。そして今後も続くということがもう間違いないだろう」
秋田を含めた東北のクマは「超高密度化」という新たな段階に入ったと分析しています。
その一因として指摘しているのが温暖化によるドングリの豊凶サイクルの短縮です。
大西さん
「ここ10年ぐらい、ブナの豊作凶作の間隔が昔に比べて短くなってて、豊作と凶作が一年置きに現れるという状況になってきています」「育児サイクルと豊作・凶作のサイクルが本当に偶然なんでしょうけど、ぴったり合ってしまっている。これが個体数を増やすことをさらにアクセルをかけてしまっている」
冬眠中に出産するメスのクマ。
その年は親子で過ごし、再び冬眠。
2年目の夏に親離れをして、メスは妊娠可能な状態になります。
この育児サイクルとエサの豊作が重なりクマのベビーラッシュが起きて、個体数がこれまで以上に増加していると大西さんは考えています。
大西さん
「いままでは豊作の間隔が5～7年だったので繁殖できない年があったんですね。でもいま1年間隔で豊作・凶作が来ているので（妊娠可能な）フリーになった時にほぼ必ずドンピシャで豊作が来る」
■県は捕獲強化へ
鈴木知事
「残雪期から管理捕獲を実施するなど、出没抑制対策を強化することにより人とクマのすみ分けを図り、人の生活圏における人身被害ゼロを実現してまいります 」
大量出没を受けて県の最重要課題の一つとなった「クマ対策」。
鈴木知事は捕獲を中心に対策強化を進める方針です。
鈴木知事
「春から速やかに着手していかないといけませんので、一定のエビデンスに基づいて管理捕獲というのはせざるを得ない」「動物の管理というのは全世界的にもきちっとやっている事例も山ほどありますので」「県民のみなさんのお力も借りながらしっかりとすみ分けていけるようにしたい」
■日本熊森協会の主張
一方、県が進めようとしている捕獲の強化に疑問を投げかけているのが、おととし県内に支部が発足した保護団体の「日本熊森協会」です。
この日は人身被害が発生した秋田市の住宅街でやぶの刈り払いを行っていました。
井阪智支部長
「これだけ駆除して事態が収まるどころか、むしろ悪化してるっていうのは、もう捕殺じゃこの問題解決できないっていうのが明らかに示されている現状なのかなと僕は捉えていて」「個体数管理っていう考え方そのものが限界があるんじゃないかなと思って」
「捕獲だけではクマ問題は解決しない」と主張する支部長の井阪智さん。
特に親子グマは「人間を怖い存在」と教え込んでから山に放す「学習放獣」が必要だと訴えています。
井阪支部長
「箱罠に入ってしまえば、全て殺処分ということになれば、入ったら終わるので、ここは降りてきちゃいけないという学習する機会が全くないんですよね」「（捕殺は市街地に出る）問題個体を生み出している原因になっている」
■出没対策の方向性は？
川口大介記者
「横手市増田のリンゴ畑です。エサを探して子グマがさまよっています」
今月に入って、連日横手市増田地区の果樹園で目撃されている子グマ。
雪どけで顔を出した草を食べ続けていました。
人への警戒心が薄く、周辺住民は「捕獲や対策を講じなければ出没し続けるのでは」と不安を口にしていました。
“超高密度”で人と行動圏を接しているという秋田のクマ。
大西さんは次の大量出没に備えて地域の実情に合わせた形で対策を進めてほしいと話します。
大西さん
「それほど出没が多くない地域であればやぶ払いをするとか、例えば電気柵というような物理的なもので防御できるし」「人里に近いところだけを（捕獲して）限りなく低密度化することも一つの方法だと思うんですよ」「地域ごとで意見も尊重しながらそれぞれの地域でどういうものを見つけていくかなということかなと思います」
■冬眠明けシーズンの注意点は？ 県内のクマの生息数の現状は？
ここからはクマの取材を続けている川口記者とお伝えします。
県内では冬の間もクマの目撃情報が寄せられています。
これから先、冬眠明けシーズンの注意点を教えてください。
〈川口大介記者〉
「来月にかけて、集落に比較的近い場所で冬眠していたクマはエサを探して徘徊することが予想されます。自然界で食べられるエサがまだ少ない時期なので、まずはクマを寄せ付けないよう生活ごみの管理に注意していただければと思います」
VTRでクマの専門家である大西さんは“超高密度”という表現で東北の状況を説明していましたが県内のクマの生息数は現状どうなっていますか？
〈川口大介記者〉
「県は今年4月時点のクマの推定生息数を中央値で約3,900頭と示しました。6年前の2020年よりも500頭少ない数字ですが、大量出没した一昨年度には約2,200頭。今年度は2,600頭余りを捕獲・駆除した上での数字となります。それだけ捕獲しても東北ではクマが増えやすい環境になっていて、VTRで大西さんが指摘したように個体数が回復しやすく、何も手当てをしなければ去年のような大量出没が繰り返されることになります。こうした中、県はこの春、捕獲の強化に乗り出します。野生鳥獣の保護管理の根幹をなす考え方は『いかに無駄な命を奪わないか』ということです。大量出没の中、後手に回って捕獲するよりも事前の対処として管理捕獲したほうが経済的・社会的なコストを低く抑えられるだけでなく、最終的に殺処分される個体の数が抑えられると考えられています。ハンター不足など課題が山積する中県民の安全・安心な暮らしを守るため実効性のある管理捕獲をどう進めていくのか？今後も県と市町村の対策に着目して取材を継続していきたいと思います」