横手市の県立衛生看護学院で卒業式が行われ、56人が学び舎を巣立ちました。



少子高齢化が進む中、地域医療を支える新たな担い手として一歩を踏み出します。



JR横手駅近くにある県立衛生看護学院。



今年は保健科、助産科、それに看護科の3つの学科からあわせて56人が卒業します。



県立衛生看護学院 新号和政学院長

「誰もが住み慣れた地域で自分らしく健康で安全安心に暮らせる社会の実現は、喫緊の課題であり、保健・医療福祉サービスの充実が強く求められております」「看護専門職を目指した初心を忘れず、本学院の卒業生である誇りを胸に、自らの可能性を信じて力強く歩み続けてください」





卒業生を代表して助産科の佐藤莉子さんが、実習での思い出を振り返りながらこれからの抱負を述べました。助産科 佐藤莉子さん「出産を終え産婦さんからいただいた『そばにいてくれて体も心も救われましたありがとう』という言葉に助産師として寄り添うことの意味を教えていただきました」「あの時の産婦さんの言葉と笑顔が、忘れることのできない宝物であり、これからの私を支え続けてくれると信じています」看護師、助産師、そして保健師を志し日々勉強に励んだ学生たち。就職する卒業生のうち6割を超える32人が県内の病院などで働くということです。助産科の卒業生「クラスのみんなと仲良くなれるか不安だったんですけど、みんないい人たちで、みんなに支えられながら無事に卒業することができて良かったです」保健科の卒業生「住民が地域で生活していくにあたって、病気にならないようにしていきたいのと、なってしまってもその人らしく地域で生きていけるように、保健師として何ができるかを考えて貢献していきたいと思います」看護科の卒業生「いずれ秋田に戻ってきたいと思うので埼玉で、自分のスキルを磨いて秋田の医療にも貢献したいと思います」命の誕生から人の生涯に寄り添い続ける卒業生たち。少子高齢化が進む中、地域医療を支える新たな担い手として一歩を踏み出します。※この内容は午後6時15分からのABS news every.でお伝えします