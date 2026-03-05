レアル・マドリードのブラジル代表FWロドリゴは、ラ・リーガ第26節ヘタフェ戦で約1カ月ぶりに戦列に復帰。しかしその試合で膝を負傷し、右膝の前十字靭帯断裂と半月板断裂の診断が下された。



W杯まであと3カ月と少し。しかしロドリゴの負った大怪我は全治10カ月以上とみられ、大会出場は絶望的となっている。



この負傷を受けて、ブラジル代表が代替のアタッカーに誰を呼ぶべきか「ファンの間で大きな議論になっている」と『MARCA』が報じた。そして、代表入りの当落線上にあるとみられるサントスFWネイマールに、最後のチャンスが巡ってくるかもしれないという。





ネイマールは3大会連続でブラジル代表の中核メンバーとして名を連ねていたが、34歳となった今はトップレベルから遠ざかっているように見える。サウジアラビアではほとんど試合に出ることができぬまま時を過ごし、ブラジルへ帰還してからも目を見張るような活躍を見せているとは言い難い。同紙も「W杯で活躍が期待される選手というよりは、キャリアの終盤が近い選手といえるだろう」と評している。ネイマールは大怪我をしたロドリゴに向けて、「僕の後継者」「君を支える」と励ましのメッセージを送った。ロドリゴの無念をネイマールが晴らすような活躍が見られるのなら感動的だが、ブラジル代表には若きエンドリックをはじめアタッカーのタレントは多くいる。果たしてカルロ・アンチェロッティ監督は、ロドリゴの代わりに誰を選ぶだろうか。