バイエルン、加入後91試合で33G48Aのオリーセ流出阻止へ新契約を準備か 獲得噂されたリヴァプールはターゲット変更へ
バイエルンはフランス代表MFマイケル・オリーセ（24）の流出阻止へ動き出すようだ。
クリスタル・パレスで評価を大きく上げたオリーセは2024年夏にバイエルンへステップアップを遂げたが、ドイツ王者でもその存在感は抜群。1年目から公式戦55試合に出場し20ゴール23アシストという記録を残すと、今シーズンはここまで公式戦36試合で13ゴール25アシストをマークしている。
リヴァプールは現在夏の移籍市場でオリーセを獲得するのは現実的ではないとみなし始めたようで、ターゲットをライプツィヒのFWヤン・ディオマンデ（19）に変更したという。しかし、今シーズン公式戦26試合で10ゴール7アシストを記録する若手注目株の同選手を狙うクラブは多く、バイエルンやマンチェスター・ユナイテッド、アーセナルなどが獲得に興味を持っていると考えられている。
今シーズン公式戦8ゴール8アシストのサラーはパフォーマンス面が不安視されており、リヴァプールは本格的に後継者探しに動く必要があるが、誰を獲得するのか。