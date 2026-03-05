女優の大竹しのぶ（68）が5日、自身のインスタグラムを更新。人気歌手に感謝を伝えた。

大竹は「時々の集まりがある和田誠さんの会」と書き出し、「奥様のレミさんや、阿川佐和子さんが声掛けしてくださり今年もみんなで集まることに」と伝えた。

そして「その中のメンバーの一人である、森山良子さんが、なんと私の虫食いで穴が開いてしまったお気に入りの真っ赤なストールを、直して下さいました」と明かした。

経緯について、大竹は「お食事の時に持って来てねと言われてお言葉に甘えてしまった私」と回想。「そして数日後、なんとこんな可愛い包装紙に包まれて、穴が、こんな風に綺麗に刺繍が施されていました。すごい、すごい、良子さん、凄すぎます。ほんとに優しい！！」と感激した。

「春だけど、もう一年中使います。私はこういう事が全くできない」と続け、「良子さんありがとう」と感謝。出演したラジオ番組での自身の写真を添え、「昨日もスピーカーズコーナーに沢山のメッセージをありがとうございました」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「最高のお友達ですね」「素敵〜」「感動しました」「良子さんの意外な一面発見です」「良子さんお上手ですね」「素敵すぎる」などの声が集まった。