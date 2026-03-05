±Ê°æ²ÖÆà¤¬67¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³«ËëÀïÂè1Æü
¡¡¥À¥¤¥¥ó¡¦¥ª¡¼¥¥Ã¥É¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè1Æü¡Ê5Æü¡¦²Æì¸©Î°µåGC¡á6610¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËÆüËÜ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Îº£µ¨³«ËëÀï¡£2017Ç¯°ÊÍè¤Î2¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹±Ê°æ²ÖÆà¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î67¤Ç²ó¤êÃ±ÆÈ¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÀîºê½Õ²Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡69¤Î3°Ì¤ËÎëÌÚ°¦¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤¤¤¡¢²¬»³³¨Î¤¡¢¤µ¤µ¤¤·¤ç¤¦¤³¡¢Æ£ËÜ°¦ºÚ¡¢¹â¶¶¤·¤º¤¯¤Î6¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦´ä°æÀéÎç¤¬70¤Ç²ó¤ê9°Ì¡¢Ç¯´Ö½÷²¦¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤Ï71¤Î17°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤Ï75¤Î72°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£¡Ê¾Þ¶âÁí³Û1²¯2ÀéËü±ß¡¢Í¥¾¡2160Ëü±ß¡¢½Ð¾ì108Áª¼ê¡á¥¢¥Þ4¡¢ÆÞ¤ê¡¢µ¤²¹19.8ÅÙ¡¢Åì¤ÎÉ÷6.8¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°2843¿Í¡Ë