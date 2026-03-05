【沖縄・宮古島】アジアン宮古そば！「カフェ ウエスヤ」でランチ
宮古そばの麺をアレンジ！ 独創的なランチメニュー
島ごと、地域ごとにタイプが異なる沖縄そば。なかでも宮古島の「宮古そば」は、カツオだしが利いたあっさりとしたスープと、ストレートの平麺が特徴です。
創作アジア料理の店「カフェ ウエスヤ」ではランチタイム限定で、地元の麺をアジアンテイストにアレンジしたオリジナル宮古そばを3種提供。
定番は「Asian宮古そば」と「Asianまぜ麺」。
それに、夏期は「冷しトムヤムそば」、冬期は「トムヤムヌードル」が加わります。
「Asian宮古そば」は、ベトナムのフォーを思わせる一杯。
宮古そばのだしをベースに香味油で風味をプラスし、パクチーやニラ、トマトをトッピング。
メインの具は炙り軟骨ソーキ（豚のスペアリブ）で、黒コショウの鮮烈な辛さが、トロトロになるまで煮込まれたソーキの脂にマッチします。
麺はツルツル食感の生麺を使用しているのもポイント。一般的に宮古そばの麺は製麺所で茹でたあとに油をまぶして販売されます。そのため、生麺を味わえるお店はそう多くありません。その希少性を楽しみながら、生麺をじっくりと賞味してみましょう。
まずはそのままで、そして途中からは自家製ラー油やお酢を加えて味の変化も楽しんでみてください。
「Asian宮古そば」と同じくらいの人気を誇るのが、「Asianまぜ麺」です。
こちらは、豚挽き肉を宮古味噌と花椒（ホアジャオ）で味付けした肉味噌、サラダや揚げワンタン、トマト、ニラなどとたっぷりの具にレモンを搾り、よく混ぜて味わいます。肉味噌は宮古味噌の程よいコクと花椒のシャープな辛さがジャストマッチ。 多様な食感の具がミックスされているため、ひと口ごとに味や口あたりの違いを楽しめます。
麺を食べ終わったら、「追い飯」をして残ったタレを絡めるスタイル。一杯で麺もご飯も堪能できる「2度おいしい」メニューです。しっかりとお腹を空かせて挑みましょう。
麺はツルツル食感の生麺を使用しているのもポイント。途中から、自家製ラー油やお酢を加えて味の変化も楽しんでみてくださいね。
日替わりランチもチェック
麺以外のランチメニューも見逃せません。
「本日のランチプレート」は、日替わりのメイン料理に副菜をたっぷりと添え、ご飯は黒紫米とヘルシーな内容。彩りや盛り付けの美しさにうっとり。まずは見た目で食欲を刺激されます。
メイン料理は白身魚や鶏ささみのエスニック風味香草フライ、島マグロのレアカツフライ、チキン南蛮、ガイヤーン（タイ風のグリルチキン）などがランダムに登場。どの料理も手間を惜しまず作られているのが伝わってきて、豊かな気持ちになります。 料理はもちろん、特製のソースやドレッシングのおいしさにも注目したいところです。
タイ料理でおなじみのグリーンカレーも定番人気メニューのひとつ。レモングラスなどのハーブが爽やかに香り、辛さは程よく、黒紫米との相性がバッチリです。こちらも副菜付き。
スパイスチャイや自家製ジンジャーエールなどのドリンクは、ランチと一緒にオーダーすれば200円引きとお得。
食後には、日替わりの自家製スイーツもぜひチェックしてみてください。
ランチタイムは開店時刻の11時30分から12時までの入店に限り、予約が可能です。限られた時間で宮古島観光をするなかで確実に素敵なランチタイムを過ごしたいなら、シーズンを問わず早めの予約がおすすめ。後に続くお客さんのためにも、予約をしたら来店時間を厳守しましょう。
半地下のおしゃれな空間にも注目
店は半地下にあり、緑豊かな中庭を囲むように飲食スペースが造られています。
店内はコンクリートの壁とウッディな調度品がマッチするお洒落な空間。大きな窓から光が射し、穏やかなランチタイムを過ごすことができます。
夜はさらにムーディーな雰囲気となり、メニューも一変。
タイやベトナム、中国など、アジア各地のテイストを取り入れたアラカルト料理やコース料理をお酒と共に味わえます。
昼夜それぞれの魅力をぜひ堪能してください。
駐車場は備わっていないため、レンタカーは近隣のコインパーキングに停めてから向かいましょう。お店の徒歩圏内には複数のコインパーキングがあるため、事前に地図でお店との位置関係をチェックしておくとベター。
■カフェ ウエスヤ（かふぇ うえすや）
住所：沖縄県宮古島市平良下里43
TEL：0980-73-5286
営業時間：11時30分〜14時、18時30分〜22時30分
定休日：水・木曜
Text：江川優奈（やいまワークス）
Photo：西野嘉憲（やいまワークス）
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。