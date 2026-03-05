新田真剣佑ら、実写版「ONE PIECE」“麦わらの一味”が日本で集結 シーズン1配信時は尾田栄一郎宅で食事も「日本のことが大好きになってくれました」
【モデルプレス＝2026/03/05】3月5日、都内にて「『ONE PIECE』シーズン2」（Netflixにて3月10日より世界独占配信）来日記者会見が行われ、俳優の新田真剣佑、イニャキ・ゴドイ、エミリー・ラッド、ジェイコブ・ロメロ、タズ・スカイラーが出席した。
【写真】新田真剣佑「ONE PIECE」ゾロ役、忠実再現
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎氏による日本を代表する世界的人気コミックで、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン2では、常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。
ゾロ役を務める新田は、シーズン1のヒットをどのように受け止めているか尋ねられると「きっと、もっとも実写化するのが大変な作品だと思っています。それが実現できたのは、Netflix、日本のチーム、そして尾田（栄一郎）さんのおかげです」と感謝。「シーズン1が公開してからどの国に行っても、僕だけじゃなく、ここにいるキャストのみんなが役名で呼ばれる。本当に光栄なことです」と感慨深げに語った。
シーズンを重ねた中で生まれたキャストとの絆に関するエピソードを聞かれると、新田は「シーズン1はもちろん“はじめまして”ということもあって、みんなをよく知ろうの会とかもあって、絆も生まれ、シーズン2になってからは言葉もいらないくらいまで（絆が）成長しました」とコメント。「それは麦わらの一味とともに、実写も漫画も同じぐらい強い絆で結ばれたんですけども、特にエミリーがですね。何か困ったり、何かしてほしいなって思うときに、僕のことを見てくるんですよ（笑）。で、パッと目が合うと『あっ…わかった。俺がやるから』って。言葉のいらない仲のいい一味になれたと思います」と笑顔で語った。
加えて、今回“公式”で5人で揃っての来日は初となったが、お気に入りの日本での過ごし方を聞かれると、ウソップ役のジェイコブは「YAKINIKU」と即答して会場の笑いを誘い、新田は「急にジェイコブが日本に来て『焼肉連れてって』って。南アフリカにいても『マッケン、焼肉食べたい。マッケン、焼肉が』って（笑）。みんな焼肉以外も日本のことが大好きになってくれました」と嬉しそうに告白。「宣伝活動（で日本に来るのは）はシーズン2が初めてですけど、シーズン1が配信されたときにみんなが日本に来てくれて、尾田さんの家でご飯食べたりしていました。みんな、その中で日本がとても好きだと言ってくれたので、どんどんみんなに美味しいご飯、そして楽しいところに連れて行ければいいなと思ってます」と声を弾ませた。（modelpress編集部）
◆Netflixシリーズ ドラマ「ONE PIECE」
◆“麦わらの一味”キャスト、日本で集結
