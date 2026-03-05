出演者揃って“制作発表会”強行も「編成は未定」韓国のW杯関連企画者とテレビ局が対立

コメディアンのキム・ビョンマンがヒマラヤへと向かう。

3月5日、JTBC側は本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「（『ヒマラヤで祈願する』は）全く無関係なイベントだ」として、「編成を確定させたことはないが、JTBCの番組としてイベントが進行され、編成の要請があったものの、『できない』と答えたのがすべてだ」と説明した。

同日、ソウル永登浦（ヨンドゥンポ）区新吉洞（シンギルドン）のビジョンQプロダクション社屋にて、「FIFAワールドカップ2026」の韓国ベスト8進出を祈願する『ヒマラヤで祈願する』（原題）の結団式が開催された。

結団式に先立ち、ビジョンQプロダクションのイ・ジュンフン団長は「ワールドカップの放映権が特定の放送局に独占されているため、番組の編成が難しい状況だ」として、「出演者を全面的に入れ替えてほしいという要求もあったが、苦労して集まった隊員たちを変えるつもりは全くない」と吐露した。

（写真提供＝OSEN）結団式に出席した『ヒマラヤで祈願する』参加者

特に、団長は「このプロジェクトは、たとえ1人になっても必ず進行し、すでに航空券の購入や準備も終えた状態だ。あと1、2日というところで、メールで（編成不可の）通知を受けた」と暴露した。

『ヒマラヤで祈願する』は、「FIFAワールドカップ2026」の8強進出を祈願するため、芸能人およびアスリートで構成された「ヒマラヤ遠征隊」が、韓国国民の希望と願いを1つにして、カンチェンジュンガ・ベースキャンプへと向かうバラエティ番組だ。