日常使いにもおすすめ！ おしゃれでカワイイMLB推しチームグッズ
本場アメリカで繰り広げられるメジャーリーグベースボール、通称MLB。推しの選手やチームができたら、グッズが欲しい＆持ち歩きたい〜！ MLBにまつわるアイテムをご紹介します。日常使いにもおすすめです。
小花柄の生地がなんともキュートなドジャースキャップ
NEW ERA（R）×THE STAND 別注キャップ
公式キャップを唯一製造できるブランド『NEW ERA（R）』に別注したキャップコレクションは、発表するたびに問い合わせが殺到。 \7,700（THESTAND fool so good（s） Instagramはthestandgram）
チームロゴとホームランがかわいく刺繍されてます
MLB×INFIELDER DESIGN ホームランバッグ
GWYNN/MLB
手刺繍風に描かれた柄がかわいいナイロン製のバッグ。バッグを折りたたんで収納できるミニポケットが内側に。コンパクトなエコバッグとしていつでも持ち歩きたい。 \4,950（TAMANIWA）
チームロゴにハートを添えて。球団愛を背中で語ろう！
MLB×PUBLUX バックプリントハートTシャツ
チームのロゴをハートで囲み、さらに小さな刺繍のハートが添えられたバックプリントがかわいいTシャツ。スカートなど、ガーリーな着こなしにも似合いそう。 各\5,995（デイトナパーク TEL. 0120-951-269）
本物のグラブの革を使った、ガチなキーホルダー
Rawlings（R）×THE STAND グラブキーホルダー
世界で唯一MLB公認マークを入れられるグローブメーカー「Rawlings（R）」が使用する天然皮革を使った、グローブ型キーホルダー。作りもしっかりしていて、高級感に溢れてます。 \8,580（THE STAND fool so good（s））
手のひらサイズのキャップ、バッグにぶら下げたい！
NEW ERA（R）×THE STAND 別注キーホルダー
こちらも『NEW ERA（R）』の別注で、精巧に作られた小さなキャップのキーホルダー。めちゃキュート！ ファンになりたてという人は、このあたりからコレクションしてみては。 各\3,800（THE STAND fool so good（s））
マスコットみたいな存在感がかわいい！ 連れて歩きたい〜
MLB×INFIELDER DESIGN モップバッグ（ミニ）
きょろっとしたかわいい目のパーツと、チームロゴの刺繍が施されたミニバッグは、持ち手がゴム＆本体がモップ素材というユニークなデザイン。他のチームのデザインもあります。 \5,830（TAMANIWA）GWYNN/MLB
写真・伊藤夏月 取材、文・河野友紀
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.
anan 2485号（2026年2月25日発売）より