日常使いにもおすすめ！ おしゃれでカワイイMLB推しチームグッズ

本場アメリカで繰り広げられるメジャーリーグベースボール、通称MLB。推しの選手やチームができたら、グッズが欲しい＆持ち歩きたい〜！ MLBにまつわるアイテムをご紹介します。日常使いにもおすすめです。

小花柄の生地がなんともキュートなドジャースキャップ

NEW ERA（R）×THE STAND 別注キャップ

公式キャップを唯一製造できるブランド『NEW ERA（R）』に別注したキャップコレクションは、発表するたびに問い合わせが殺到。 \7,700（THESTAND fool so good（s） Instagramはthestandgram）

チームロゴとホームランがかわいく刺繍されてます

MLB×INFIELDER DESIGN ホームランバッグ

GWYNN/MLB

手刺繍風に描かれた柄がかわいいナイロン製のバッグ。バッグを折りたたんで収納できるミニポケットが内側に。コンパクトなエコバッグとしていつでも持ち歩きたい。 \4,950（TAMANIWA）

チームロゴにハートを添えて。球団愛を背中で語ろう！

MLB×PUBLUX バックプリントハートTシャツ

チームのロゴをハートで囲み、さらに小さな刺繍のハートが添えられたバックプリントがかわいいTシャツ。スカートなど、ガーリーな着こなしにも似合いそう。 各\5,995（デイトナパーク TEL. 0120-951-269）

本物のグラブの革を使った、ガチなキーホルダー

Rawlings（R）×THE STAND グラブキーホルダー

世界で唯一MLB公認マークを入れられるグローブメーカー「Rawlings（R）」が使用する天然皮革を使った、グローブ型キーホルダー。作りもしっかりしていて、高級感に溢れてます。 \8,580（THE STAND fool so good（s））

手のひらサイズのキャップ、バッグにぶら下げたい！

NEW ERA（R）×THE STAND 別注キーホルダー

こちらも『NEW ERA（R）』の別注で、精巧に作られた小さなキャップのキーホルダー。めちゃキュート！ ファンになりたてという人は、このあたりからコレクションしてみては。 各\3,800（THE STAND fool so good（s））

マスコットみたいな存在感がかわいい！ 連れて歩きたい〜

MLB×INFIELDER DESIGN モップバッグ（ミニ）

きょろっとしたかわいい目のパーツと、チームロゴの刺繍が施されたミニバッグは、持ち手がゴム＆本体がモップ素材というユニークなデザイン。他のチームのデザインもあります。 \5,830（TAMANIWA）GWYNN/MLB