■ダイキンオーキッドレディス1日目（5日、沖縄・琉球ゴルフ倶楽部、6610ヤード、パー72）

【写真を見る】女子ゴルフ国内開幕戦 3連覇狙う岩井千怜「風でアイアンのチョイスが…」3打差9位タイ、永井花奈が5アンダーで首位

国内女子ツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスが琉球ゴルフ倶楽部で行われて、3連覇を狙う岩井千怜（23、Honda）は3バーディ1ボギーのトータル2アンダーの9位タイ。25年年間女王の佐久間朱莉（23、大東建託）は1バーディノーボギーのトータル1アンダーの17位タイ。初日首位に立ったのは永井花奈（28、ServiceNow）で7バーディ2ボギー、トータル5アンダーをマークした。

1988年のツアー制度施行後で同一大会3連覇を飾れば日本勢初となる岩井千怜、米女子ツアー2戦目のホンダLPGAではトップと1打差の2位と好調、3連続パーで迎えた4番・520ヤードのパー5、風が強くなる中、グリーン横からのアプローチをしっかり寄せてバーディを奪ったが、続く5番・365ヤードのパー4でボギーとスコアをイーブンに戻してしまった。

岩井千怜は前半1バーディ1ボギーのイーブンで折り返し、12番・395ヤードのパー4でバーディ、アンダーパーグループに入った。フォローの風が強い中、16番・210ヤードのパー3を6番アイアンでピンそばにしっかり寄せたが、チャンスでのパットを外してしまいスコアを伸ばすことが出来ない。

最終18番は495ヤードのパー5、この日はイーグルが3個、バーディが46個とチャンスホール。岩井はティーショットでフェアウェイを捉えたが、セカンドを痛恨のミス、一度はバンカーに入ったが、ワンバウンドしてグリーン横のラフに出るラッキーショットとなった。

このアプローチを確実にピンそばに寄せてバーディ、岩井は3バーディ1ボギーのトータル2アンダー、トップと3打差の9位タイとなった。

岩井は「風の影響でアイアンのチョイスが難しい1日だった」と振り返り、3連覇については「あまり考えてないんですけど、自分のペースで楽しんで回れたらいい」と笑顔を見せた。

同じ組となった25年の年間女王、佐久間は耐えるゴルフで前半は全てパーでの折り返しとなった。そして、12番・395ヤードのパー4で26年シーズン初のバーディ、ようやくスコアが動いた。その後は17番まで6ホール連続パー、18番は495ヤードのパー5で3打目のアプローチをピンそばに寄せたが、パットを決められず。佐久間は1バーディノーボギーのトータル1アンダー、首位と4打差の17位タイスタートとなった。

佐久間は「ノーボギーは自分を褒めてあげたい。風が強かったけどそのジャッジが上手くできた」と話し、2日目以降については「風が強いと思うが、もう少しバーディが欲しい」と語った。

初日トップに立ったのは永井、1番のスタートホールから連続バーディで勢いに乗ると、前半は4バーディノーボギーで折り返した。

風が強くなった後半は3バーディ2ボギーと耐えるゴルフでもスコアを伸ばし、初日は7バーディ2ボギー、トータル5アンダーで首位スタートを切った。

【ダイキンオーキッドレディス1日目 結果】

1位）永井花奈 ー５

2位）川粼春花 ー４

3位）藤本愛菜 ー３

藤田さいき 他4人

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

9位）岩井千怜 −2

17位）佐久間朱莉 −1

72位）小祝さくら +3

