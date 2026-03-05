◇第6回WBC1次ラウンドC組 韓国―チェコ（2026年3月5日 東京D）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に東京ドームで開幕。初戦でチェコ代表と対戦する韓国代表の4番・安賢民（アン・ヒョンミン）が試合前の公式会見に出席。22歳の若き主砲は、初めて出場するWBCへの思い、自身のこれまでの道のりを語った。

「4勝をしよう！」「ベスト4を目指している」。22歳とは思えない落ち着きで大会への意気込みを語った安賢民。これまでの道のりを振り返り「（前回大会が行われた）2023年は軍人だった。この場に立つことをその時から夢見てきた。周りからもそういう話があって信じてきた。その思いで準備をしてここまでやってきた。だからこそ昨年の良い成績が生まれた。この場に立ったからこそ、これからの道のりに期待しています」と目をぎらつかせた。

また、会見では「ドミニカ共和国で野球をしていたことがある。なぜドミニカ共和国へ」という質問が飛んだが、若き4番は「まずドミニカ共和国でプレーしたことはありません」と否定。「チームメートのロハスに誘われてドミニカ共和国へ行って練習したことはありません。その記事を見たのかもしれません。ドミニカ共和国でいつかプレーしてみたいという気持ちはありますが、練習、体験をしただけですね」と笑みを浮かべながら説明した。

東京ラウンド（プールC）の開幕戦となった台湾とオーストラリアの一戦は、オーストラリアが本塁打2発で3点を奪い、投げては3投手による完封リレーで世界ランク2位の台湾を撃破。波乱の幕開けとなった。韓国は6日は試合なし。7日の大会に2戦目で日本と対戦する。