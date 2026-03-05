「おめでとう過ぎる」ももクロメンバー、結婚を発表！ 「突然の発表で驚きました」「素晴らしすぎます」
ももいろクローバーZの佐々木彩夏さんは3月5日、自身のInstagramを更新。結婚を報告し、2万人以上のファンが投稿に「いいね！」を押すなど、大きな反響を呼んでいます。
【写真】佐々木彩夏が結婚を発表！
コメントでは、「あーーーーーりん！！おめ！！」「おめでとうぅぅぅぅ」「最強開運日に結婚素晴らしすぎます」「おめでとう過ぎる」「え！？！！？？？？？？いやおめでとうやねんけど」「本当に嬉しい！！！」「突然の発表で驚きました」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
直筆サイン入りで結婚を報告佐々木さんは「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです」と、ファンへの感謝も伝えました。投稿の末尾には直筆のサインを添えています。
「食堂車でママとカフェ」1日の投稿では「食堂車でママとカフェ」と、ヨーロッパ旅行の際のプライベートショットを公開していた佐々木さん。食事をするおいしそうな表情が印象的です。今回結婚を発表し、今後のさらなる活躍が期待される佐々木さんの次回の投稿も楽しみですね。
