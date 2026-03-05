年齢を重ねても面接は緊張するものですが、用意周到に準備を重ねても不意を突かれることがあります。原作・JETさん、作画・伊治安易さんの作品『私はスターバックスコーヒーが大好きです』は、面接において予想外の会話が繰り広げられたJETさんの実体験が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約8800いいねを集め話題となりました。



【漫画】『私はスターバックスコーヒーが大好きです』（全編を読む）

新潟に住む作者は、いつも通うスターバックスコーヒー（以下スタバ）でなじみの女性店員の笑顔に癒やされます。いつものようにチャイティーを頼み、作者は新幹線へ乗り込みました。『地元密着型のオウンドメディア』を展開予定の企業の最終面接のため、作者は往復9000円かけて東京へと向かっています。



「もしこれで受かったら東京暮らし」とワクワクする作者でした。会社へと到着し、面談室でしばらく待つと、会社の代表らしきスウェット姿の小太りな男性がやってきます。作者は「御社のオウンドメディアの発展に貢献したく…」と志望動機を述べていると、代表は「オウンドメディアをやる気はないです。カネになりませんので」と真逆の発言が飛び出しました。



この言葉に驚きながらも作者は「地域活性化のためにいくつかご提案を…地域が盛り上がれば地価も上がり利益につながるのでは」と食い下がります。しかし代表は「地価あがって何のメリットがあるんですか？」「そもそも地域活性化なんかしたらよそ者が増えて迷惑なんですよ」とまったく興味がない様子です。



作者は『募集要項』と『会社の中身』がまるっきり逆のため困り果ててしまいます。それからしばらく会話を重ねたのち、代表は「そういや近くにスタバあるでしょ。ああいうので地域の個性が失われるんスよね、ほんまに迷惑やわ〜」と言います。今朝の女性店員の笑顔を思い出した作者は、「私は好きですけどね」と反論してしまいます。



それから数日後、企業からは『熟慮に熟慮を重ねた結果、残念ながら…』と不採用の通知が届きます。作者は「募集要項に嘘を書くな」と思いながら、いつもの新潟のスタバへと向かいました。



今日は珍しく別のドリンクを頼んだため、いつもの女性店員はうっかり同じ試飲を用意してしまいます。しかし店員は気を利かせて「試飲の方にジンジャーシロップを入れてみますね！外も寒いですので！」と笑顔で渡しました。



作者は例の代表を思い出しながら、「こんなに気が利く人が働いててスタバが没個性なわけがあるか」と心のなかで反論するのでした。



読者からは「店員の笑顔がすごく良かった」「結果的に不採用になって良かったのかも」などと感想が挙がっています。そこで、原作者のJETさんに話を聞きました。



『東京で働きたい』という想いが強く粘ってみたものの…

―地元・新潟ではなく、東京で就職しようとはなぜ？



メディアの編集や、ライティングに携わる業務に就きたい気持ちが強かったからです。地元の新潟ではなく東京の方が選択肢が多く、かつ条件の良い仕事が多いため、東京にて就職活動している次第です。



―面接中、「話が違うので帰ります」と途中で席を立ちたくなりませんでしたか



「私はあくまで、御社がオウンドメディアの編集で求人を出しているからそこに応募した立場なのですが」と語気を強めて話はしましたが「そこは申し訳ありません」などと返されて有耶無耶になりました。



また、「他にオフィス管理業務でも求人を出されているようですが、一次面接で伝えた通り私はその仕事もできますよ」という展開に持っていこうと試みたものの「でも、編集がしたいんでしょ。本心じゃない人に仕事は任せたくありません」と突っぱねられてしまいました。



話が噛み合わないので、もしかすると、オウンドメディア運営を軌道に乗せるためのクリティカルな解決法を求められているのかと思いあれこれ意見しましたが、それも思い違いだったようです。



99%不採用なのはわかっていたものの、東京で働きたい気持ちが強く、自らチャンスを不意にする勇気もなかったため席を立つことはできませんでした。



―不採用メールが届いた後、なにか行動に移したのでしょうか



不採用の通知後、当該企業に今回の体験をまとめてメール返信をしてみましたが、今のところ返事は届いておりません。しかし当作をnoteに公開したあと、「2年前に似たような会社に面接した」という人からコメントが届きました。



そしたらこの方も同様に、会社の方針と代表の考えに大きな乖離があったうえに「30代で上京は遅すぎない？なんで今東京に来たの？」とあざわらわれたようで、面談を辞退されたそうです。



（海川 まこと／漫画収集家）