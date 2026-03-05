だれでも自由に弾くことができるストリートピアノが期間限定で秋田市にお目見えしました。



5日はオープニングイベントが開かれ、プロのピアニストによる演奏が披露されました。



イオンモール秋田に設置されたのはカラフルなペイントが目を引くヤマハのストリートピアノ、ラブピアノです。



ヤマハはピアノを身近に感じてほしいと2017年からストリートピアノの貸し出しを行っていて、5日、県内に初めてお目見えしました。





オープニングイベントでは主催者の1人で、秋田市を拠点に活動するプロのピアニスト近藤美穂子さんによるミニコンサートが開かれました。音楽や楽器に触れる楽しさを知ってもらい地域の文化発展にもつなげていこうと、県内のピアノ指導者などでつくる団体が設置したラブピアノ。期間中はだれでも、自由に演奏できるほか、参加型コンサートも開かれる予定で、現在演奏者を募集しています。演奏していた人「小さい時から中学生くらいまでちょっと弾いてただけで本当に趣味なんですけど、ピアノ弾くの好きで、自宅だと電子ピアノになってしまうのでここで本当のピアノ弾けるのすごくいいなと思って弾かせてもらいました」記者「弾いてみていかがでしたか」演奏していた人「気持ちよかったです」ピアニスト 近藤美穂子さん「ピアノを弾いたことがある方もない方もまずは本当に素敵なペイントがあるのでいっぱい見ていただいて、できたらちょっと触って音を出していただいて、きれいな音がするなとか何か感じていただけたらうれしいなと思います」ラブピアノは今月16日まで設置され、午前10時から午後9時まで演奏が楽しめます。※この内容は午後6時15分からのABS news every.でお伝えします