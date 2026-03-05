大谷翔平がユニホーム姿で東京ドームに登場

決戦の舞台に現れた大谷翔平投手（ドジャース）の“振る舞い”が注目を集めている。野球日本代表「侍ジャパン」は4日、1次ラウンド・プールCの試合が行われる東京ドームで全体練習を行った。練習前にナインは集合写真を撮影。そこで大谷が見せた仕草が、「可愛すぎる」とファンを虜にしている。

侍ジャパンは強化試合を行った大阪から新幹線で東京に移動。東京ドーム到着後は、ユニホームに着替えてグラウンドで集合写真を撮影し、その後練習を行った。ナインは笑顔で記念撮影に参加。大谷も鈴木誠也外野手（カブス）と言葉を交わすなど、リラックスした様子を見せていた。

同学年でもある大谷と鈴木の“ふれあい”にファンは注目。2人の様子をSNSで発見すると「フレンドリー過ぎる」「これが本来の姿では!?」「わちゃわちゃイチャイチャしてる」「ヒゲチェックかなw」などとコメントを寄せていた。

大谷は2月27日にチームに合流。3月2日のオリックスとの強化試合には「2番・指名打者」、3日の阪神戦では「1番・指名打者」で出場した。2試合とも安打を放つことはできなかったが、フリー打撃では快音を連発するなど、順調に調整を重ねている。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日に開幕。侍ジャパンは、6日のチャイニーズ・タイペイ戦が初戦となる。WBC連覇に向けた戦いがいよいよ幕を開ける。（Full-Count編集部）