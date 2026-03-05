「ドラマティックスキンセンサーベース NEO クール（ヌーディーベージュ）」（税込 2970円）

　トータルメイクアップブランド「マキアージュ」は、4月21日（火）から、ナルミヤキャラクターズとコラボレーションしたくずれ防止下地「ドラマティックスキンセンサーベース NEO クール」を発売する。

■異なるイラストで表現した全3色

　今回夏に向けて発売されるのは、清涼感があるクールタイプの下地「ドラマティックスキンセンサーベース NEO クール」が、ナルミヤキャラクターズがデザインされた限定オリジナルパッケージになった数量限定の商品。

　ラインナップには、キャラクターたちがひんやりくずれにくい下地と一緒に暑い日でも快適に過ごしている様子を、それぞれ異なるイラストで表現した“ヌーディーベージュ”、“ラベンダー”、“ミント”の全3色が展開される。

　また、ナカムラくん、ベリエちゃん、ミントくん、ルッキーの身近なキャラクターたちが容器の裏面に登場。いずれも、“平成リバイバル”として話題を呼んでいるナルミヤキャラクターズと共に、暑い夏を楽しめるパッケージとなっている。