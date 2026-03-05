【ソウル竹次稔】韓国の人気音楽グループBTSが21日夜、ソウル中心部の光化門広場で行う復帰公演で、ソウル市や警察が雑踏対策など警戒を強めている。最大26万人のファンが国内外から集まるとの予測があり、安全対策のほか、観覧場所を確保するための野宿や高額チケットの詐欺対策などにも追われている。

BTSは午後8時から約1時間の予定で、光化門広場北側に設けられたステージで公演する。事前予約を受け付けた観覧席は約1万5千席。それから漏れた多くの人たちが周囲に集まると予測されている。ソウル市では2022年に梨泰院で雑踏死亡事故が発生。市や警察は対応が不十分だったと批判されており、今回は緊張感が漂っている。

ソウル警察庁によると、同広場から南に走る大通りにもファンが押し寄せ、広場から南へ1・7キロ離れたソウル駅近くの南大門まで連なる可能性がある。韓国メディアによると、大通りは規制され、観覧スペースを別途設ける計画がある。トイレも894基確保される見込み。

海外での公演では、より良い席を確保しようとしたファンが集団で野宿したケースがあり、広場を管理するソウル市は職員を投入して野宿中止の行政指導を行う予定。混乱を避けるため、会場近くの地下鉄駅は一定時間、停車しないことも検討する。景福宮など周辺観光施設は休館。周辺情報などを確認できる専用サイトを11日に公開する予定。

韓国メディアによると、無料の予約チケットは、交流サイト（SNS）で高価格帯だと120万ウォン（約12万8千円）で取引する情報が出回っている。転売防止などのため、チケットの発行には身分証明書の提示などを課しているが、警察はダフ屋行為や詐欺事件を警戒している。

BTSメンバー7人は22年以降、軍入隊などの勤務に当たり、昨年までに全員が兵役義務を終えた。公演は米動画配信大手ネットフリックスでの中継もある。