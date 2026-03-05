「サッカーではない」三笘負傷試合で…ブライトン指揮官が首位アーセナルを痛烈批判！「観客は見たくない」「GKが３回も…」
現地３月４日に開催されたプレミアリーグの第29節で、三笘薫が所属する12位のブライトンが首位のアーセナルとホームで対戦。０−１で敗れた。
三笘が左足首を負傷し、前半のみで交代となったこの試合で、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラーが痛烈に批判したのがアーセナルの時間稼ぎだ。
『NBC Sports』によれば、試合前の会見でも、ガナーズのセットプレー時の時間稼ぎに苦言を呈していた指揮官は、「プレミアリーグはルールを見つけなければならない。なぜなら、今日のアーセナルのプレーはサッカーではなかったからだ」と非難した。
「ゴールキーパーが１試合で３回も倒れるのを見たことがあるか？ これで十分だ」
観客も、アーセナルの時間稼ぎにブーイングを送っていた件に問われると、「アーセナルに関しては、言葉は必要ない。皆さんが自分自身で判断してほしい。私はファンの皆さんの応援にとても感謝している。最終的には、皆さんが自分の判断で判断しなければならないが、きっとこういうサッカーの試合を見るのが好きではないだろう」と見解を述べた。
「私は自分の意見を述べたし、正当な主張だと思う。結局のところ、サッカーファンが見たいのはサッカーの試合であって、時間稼ぎではないからだ」
試合中もアーセナルの行為に苛立ちを露わにしていた33歳の指揮官は、納得がいかなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】苦悶の表情…三笘の負傷シーン
