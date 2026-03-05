筑波大→欧州挑戦の21歳FWが神戸にレンタル加入！ 今季はデンマークで公式戦10試合に出場「自分の価値を証明するために来ました」
ヴィッセル神戸は３月５日、デンマーク１部ブレンビーのFW内野航太郎の期限付き移籍加入を発表。期間はJ１百年構想リーグ終了までとなっている。
内野は横浜FMのアカデミー出身で、筑波大に進学後も着々と成長を遂げ、世代別の日本代表でも活躍。2024年にはパリ五輪を目ざすU-23日本代表の一員としてアジアカップにも出場した。
昨年６月に筑波大から、2029年の夏までの契約でブレンビーに加入。今季は公式戦10試合に出場も、得点はなかった。
21歳の若きストライカーは加入にあたり、クラブの公式サイトで以下のようにコメントした。
「この度、ヴィッセル神戸に加入することになりました。内野航太郎です。チームの目標であるアジアNo.１に貢献し、ピッチで自分の価値を証明するために来ました。
今回の移籍に際してお力添えいただいた皆さま、そして苦しい時期に手を差し伸べてくださった方々に心より感謝しています。おろしたての情熱を胸に、皆さまの前でプレーできる日を楽しみにしています。応援よろしくお願いします」
なお、背番号は「40」に決定した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
