カイロス3号機「失敗ということとは考えていない」　スペースワン社長が会見で言明　5日の打ち上げは「飛行中断措置」でミッション達成ならず

和歌山県で打ち上げを目指している民間ロケット「カイロス」の3号機。きょう5日に発射されましたが、「飛行中断措置」によりミッション達成には至りませんでした。今回の打ち上げについて、開発したスペースワンが会見を開き、豊田社長は「失敗ということとは考えていない」と言及しました。



カイロス3号機は2月中の打ち上げが見送られ、3月1日（日）の打ち上げは直前に中止。



きのう4日の打ち上げも予定の約30秒前に中止となりました。





改めて設定されたされたきょう5日、カイロス3号機は午前11時10分に打ちあがりましたが、空中で「飛行中断措置」が取られました。ミッション達成困難と判断されたということです。今回ミッション達成に至らなかったことについてスペースワン社は午後3時から会見を開き説明しています。会見のなかでスペースワン社の豊田正和社長は3号機打ち上げについて「今回も確実にノウハウ、経験を蓄積しています。それをもとに前に進んでいきます」として、失敗という言葉は用いない考えを示しました。「カイロス」のプロジェクトでは、 ロケット から衛星を切り離し 宇宙 の軌道にのせることがミッションとされていて、成功すれば、民間企業単独で開発された ロケット としては国内初のケースとなります。しかし、過去2回の打ち上げでは、初号機は爆発。2号機は旋回により飛行中断措置が取られ、いずれもミッションは達成されませんでした。また3号機の打ち上げは、今月1日は天候分析の結果「上空10km付近の風が想定より弱かったため」中止。きのう4日は ロケット の位置を把握するための 人工衛星 の信号の受信状態が安定せず、打ち上げの約30秒前に「緊急停止」しました。「三度目の正直」となるかが注目された今回の3号機ですが、今回も打ち上げには至りませんでした。