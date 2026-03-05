◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、１〜３着馬に皐月賞の優先出走権）

少頭数が定番でも特注は２けた馬番で【４・３・１・１３】（過去１０年、以降のデータも）。なかには８番人気の連対が２頭おり、今年は該当は１頭でも、気に留めておきたい。

軸はアドマイヤクワッズでいいだろう。前走６着以下は２３頭いて３着が１度。未勝利、新馬勝ちからの直行は２１頭いて２着が１頭のみでいずれも消しの材料。複勝率６５・２％の前走Ｇ１組では、Ｇ１３着以内なら【２・５・３・３】。そのなかでも朝日杯ＦＳからは〈２〉〈３〉《１》〈２〉〈４〉着。昨年、緩い馬場に苦しんで１番人気で敗れたミュージアムマイル以外は馬券になっている。アドマイヤクワッズは今年唯一のＧ１出走馬で、過去１０年で３頭出走して《１》〈２〉〈２〉着（すべてのちの日本ダービー馬）の友道厩舎ならおのずと結果が出るとみていい。

相手は少しひねりたい。前走左回りは【１・２・１・３１】。東京スポーツ杯２歳Ｓからの直行１頭を切って、好配を狙う。京成杯の４、５着のタイダルロック、ステラスペースの２頭に注目だ。

３連単３０万馬券だった一昨年、同じく８万馬券だった昨年と１〜３着は前走が中山・芝２０００メートル。８年連続で少なくとも１頭は馬券圏内をにぎわせており、ともに前走５着以内の条件をクリア。

また、一昨年１着のコスモキュランダ、昨年２着のヴィンセンシオはこの舞台で２分を切る時計で走破していた。２頭も好走条件を満たしている。２けた馬番に入れば、さらに強気にいける。