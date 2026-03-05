ＢＳ―ＴＢＳは５日、都内で「春の番組改編説明会」を行った。

「町中華で飲ろうぜ」（月曜・後１０時）に出演していた清田みくりが３日、自身のＳＮＳで３月末で芸能界を引退すると発表。コンテンツ編成局編成課長・村田智啓氏は「エスパーと呼ばれて番組のメンバーとしては個性を出していただいたので、さみしい気持ちはある」とコメント。新たなメンバーについては「絶賛オーディション中。楽しみにしてもらえたら」と続けた。玉袋筋太郎、樋口日奈は継続して出演するという。

清田は２０１９年のＮＨＫ大河ドラマ「いだてん〜東京オリムピック噺〜」、映画「チア男子！！」など数々のドラマ、映画などに出演。３日にインスタグラムで「私事ですが、３月末をもちまして、芸能活動を終了することとなりました」と報告。「３／２の『町中華で飲ろうぜ』の放送でご報告させていただきました。驚かせてしまってすみません！これまで温かく見守ってくださって、本当にありがとうございました！」と感謝を述べ、「まだあと少し活動は続きますので、また改めてご挨拶させてください」と締めくくっていた。