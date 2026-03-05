◆女子プロゴルフツアー開幕戦 ダイキンオーキッドレディス 第１日（５日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１ヤード、パー７２）

昨年のプロテストでトップ合格した伊藤愛華（明治安田）がプロデビュー戦に臨み、３バーディー、７ボギーの７６と崩し、８１位と出遅れた。

ほろ苦いプロデビュー戦となった。出だし１０番のティーショットは左に曲げてボギー発進。１２、１３番と１５、１６番と２度のを連続ボギーをたたき、１８番で初バーディーを奪うも前半で４つスコアを落とした。後半は２番でボギー後、４番と７番でバーディーを奪取。４オーバーでホールアウトした。

伊藤は「緊張してたのもあり、冷静になれば出ないミスも繰り返した。流れをなかなかつかめず、悔しい１日でした」と振り返った。自己採点は「６０点。ショットが荒れてしまったので、練習で修正したい」と前を向いた。

渡辺彩香（大東建託）、岩井明愛（あきえ）、千怜（ちさと、ともにホンダ）姉妹ら女子プロを輩出した埼玉栄高で主将を務めた注目ルーキー。初日は出遅れたが、「予選通過したい」と２日目以降に向けて巻き返しを図る。

◆伊藤 愛華（いとう・あいか）２００７年９月２６日、東京・練馬区生まれ。１８歳。父・政人さんの影響で、４歳でゴルフを始める。中学時代はテニス、陸上にも励む。埼玉栄高３年時の２５年７月に関東ジュニア選手権優勝。同１１月に最終プロテストでトップ合格。ＱＴランク１６位。得意クラブはパター。平均飛距離は２５５ヤード。趣味は友達と遊ぶこと。家族は両親と妹。１６０センチ、５３キロ。