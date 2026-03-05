◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 オーストラリア３―０台湾（５日・東京ドーム）

侍ジャパンが連覇を狙う第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が５日、開幕した。東京ドームで行われる１次ラウンドＣ組では開幕戦で２４年プレミア１２王者の台湾がオーストラリアに０―３で完封負けを喫する“波乱”の幕開けとなった。

この試合は平日昼にもかかわらず観衆４万５２３人。東京ドームがまるで台湾の“本拠地”と化し、熱狂的なことで知られるファンによって３６０度超満員に。１球１球、大きな歓声が巻き起こった。三塁側のスタンドには「お立ち台」が設けられ、日本でも根強い人気を誇る台湾のチアリーダーがキュートなダンスを披露。壇上からナインを鼓舞し、ＳＮＳ上には「台湾チアを映せ！」などの声が続々と投稿された。

試合後、東京ドームの関係者入り口にはチアの出待ちと思われるファンが５００人ほど殺到。警備員の１人は「何の列なのかは分かりません…」と頭を抱えていたが、すぐ横の階段にはカメラやチアの応援タオルを持った人が多くいた。水道橋駅方面に向かって伸びていた行列は時間を追うごとに長くなり、約５０メートルほどに伸びたところで球場関係者らが「危険」と判断。台湾チア、スタッフは別ルートに案内され、安全に球場を後にした。