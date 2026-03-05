¡Úµð¿Í¡Û°ì·³¹çÎ®¤ÎÃæÀîâ«ÂÀ¤¬»øÀï»Î¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¤ÎÍ¦»Ñ¤Ë´üÂÔ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Ã±½ã¤Ë³Ú¤·¤ß¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£µÆü¤Ëº£µ¨½é¤á¤Æ°ì·³¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬¤Ë»²²Ã¡£ºòµ¨¤Ï£¶£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õº¸ÏÓ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÃæÀî¤Ïº£µ¨¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÆó·³¤Ç´°Áö¡££³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£×£Â£Ã¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¸å¡¢¡ÖµÙ¤ßÌÀ¤±¤«¤é¡Ê°ì·³¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾º³Ê¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ï°ì·³¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼ÂÀïÅÐÈÄ¤Îµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¤¬¡Ö¤½¤ÎÊ¬¡¢¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¡£¿·²ÃÆþ¤Î¾¾±º¡¢ËÌ±º¤éº¸ÏÓÃæ·Ñ¤®¸õÊä¤¬¸½¤ì¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Âè£¶²ó£×£Â£Ã¤¬³«Ëë¡£Åì³¤Âç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤â¶¦¤Ë¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿ûÌî¡Ê¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±ÇÁü¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤¹¤´¤¯½çÄ´¤½¤¦¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¿ûÌî¤µ¤ó¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¤È¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Ã±½ã¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶¯²½»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ÃæÀî¤Ï¡ÖËÍ¤¬¸À¤¦¤È¡ØÃ¯¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¸¬Â½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¼éÈ÷¤â¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤¬·ë¹½¤¤¤¿¡£´Å¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤±¤ë°õ¾Ý¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°ÕÎÏ¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈàÀ¸À¼á¤ò»øÀï»Î¡¦¿ûÌî¤ØÆÏ¤±¤¿¡£