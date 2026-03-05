お笑いコンビ・たくろうが５日、東京・烏森神社で映画「ザ クロウ」（６日全国公開、ルバート・サンダース監督）大ヒット祈願イベントに出席した。

１９９４年に公開され、カルト的人気を誇る映画「クロウ／飛翔伝説」リブート作。たくろうの２人は、映画に出てくる登場人物にふんして登場。「眼鏡のパーマきむらバンドと不死身のダークヒーロー赤木です」と漫才のつかみを使ったあいさつで盛り上げた。

実際に映画を見たといい、きむらは「ラブストーリーとアクション、２個楽しめる。見どころが多い」と絶賛すると、赤木裕も「ダークだからこそ際立つ純愛の話」と続いた。

映画イベントは初めての出演。今回、映画のタイトルと自身のコンビ名の「た“くろう”」がかぶっている縁から出演が決まり、きむらは「こういうのでお仕事いただけるっていうのは嬉しいですし、ご縁を感じる」と感謝した。今後も名前つながりの仕事を狙っているようで「吉田拓郎さんのライブとか、ザクロをいっぱい食べるザクロー王、それこそ巨人の二軍監督・石井琢朗さんということで、２軍のイベントに呼んでいただくことになったので、色んな“たくろう”さんになります」と２人は声をそろえた。

イベントの手応えについては「１２０点」と最高の自己採点。しかし、赤木が締めで「是非とも映画館に足を運んでくろうください」と呼びかけると、きむらが「今のは減点かも知れない」とチクリ。この流れから改めて、ＭＣから自己採点を問われた２人は「７５点」と大幅に修正。きむらは「今後の課題が見つかりました」と会場を笑わせた。