ポムポムプリン30周年記念「おうちこもりカフェ」東京・大阪で開催 “おしり”カレーやにこにこパンケーキ
【女子旅プレス＝2026/03/05】サンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンの30周年を祝したテーマカフェ「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」が2026年3月19日（木）より、東京（2会場）と、大阪にて、期間限定でオープンする。
“ぷくぷくまんぷくになるまで食べよう！”をコンセプトに、ポムポムプリンの世界観を詰め込んだフォトジェニックなメニューを提供するテーマカフェ。
ボリューム満点の「もぐもぐチーズバーガー」は、シングル、ダブル、トリプルの3段階まで好きな枚数を選べるチーズバーガー。ポムポムプリンのブラウンシチュー「こころもぽっかぽかシチュー」や、草むらに隠れるプリンをイメージした「おしりのしるしキーマカレー」など、食べるのがもったいないほど可愛らしいメニューが揃う。
デザートからは、ポムポムプリンが好きな食べ物「ミルク」と「ふにゃふにゃしたもの」を掛け合わせた「ゆめのぷくぷくミルクパフェ」、顔をモチーフにした「にこにこフルーツパンケーキ具材たっぷりの「ポムポムプリン・ア・ラモード」のほか、ポムポムプリンカラーの各種ドリンクも味わえる。
描き下ろしアートを使用したカフェ限定グッズも充実。
ランダムのぷくぷく缶バッジやミニアクリルスタンド、カフェにちなんだ絵柄のステッカー5枚セット、実用的な巾着やシェアプレートなど、コレクションしたくなるアイテムばかりだ。さらに、事前予約特典として「A4クリアファイル」がもらえるほか、フード・デザート・ドリンクの3点注文で「オリジナルランチョンマット」のプレゼントも用意されている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■東京/池袋：BOX cafe＆space マツモトキヨシ池袋Part2店／2026年3月19日（木）〜5月10日（日）
東京都豊島区東池袋1-22-8 マツモトキヨシ 池袋Part2店 4階
■東京/渋谷：BOX cafe＆space SHIBUYA109 渋谷店／2026年3月19日（木）〜4月19日（日）
東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2階
■大阪/梅田：BOX cafe＆space KITTE OSAKA2号店／2026年3月19日（木）〜4月19日（日）
大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE大阪6階
◆ポムポムプリンのアニバーサリーイヤーを祝うカフェ開催決定
◆限定デザインのオリジナルグッズ＆特典
