3月6日発売！ちいかわベーカリーの「さくら」をコンセプトにした限定パンがかわいい

ちいかわファン必見！

2026年3月6日（金）、「ちいかわベーカリー」にて、「ちいかわさくら食パン」「ちいかわさくら餅ミニ食パン」などの、さくらをコンセプトにした春限定商品が発売されます。



さくら色がキュートすぎる「ちいかわさくら食パン」

さくらの香りと風味を練りんだ生地でできた「ちいかわさくら食パン」（980円 税込み）は、スライスすればハッとするようなさくら色。





スイーツとしても◎「ちいかわさくら餅ミニ食パン」

色も形もかわいくて、朝の食卓が華やぐこと間違いなしです。

さくら餅のあんと白玉が入った、「さくら色のちいかわミニ食パン」（620円 税込み）は、甘いもの好きさんにもおすすめ♪



子どもにも、大人にもよろこばれるスイーツパンは、牛乳や日本茶にも合いそうですね。

お花見の手みやげに持っていけば、盛り上がること間違いなし。



また、パンのほかにもさくらをコンセプトにした紅茶缶やシロップなどが同時発売されます。

こちらも期間限定販売なので、ぜひお見逃しなく！



DATA

ちいかわベーカリー

店舗住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階

「ちいかわベーカリー」公式サイト：https://chiikawabakery.jp

©nagano