通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．２％、引き続き高水準
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．２％、引き続き高水準
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.20 8.06 8.94 8.43
1MO 9.52 6.70 8.60 7.58
3MO 9.53 6.55 8.68 7.68
6MO 9.53 6.62 8.77 7.77
9MO 9.61 6.79 8.88 7.91
1YR 9.58 6.89 8.93 8.00
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.39 11.84 8.82
1MO 9.06 10.26 7.93
3MO 9.32 9.93 7.88
6MO 9.45 9.90 7.93
9MO 9.57 9.96 8.05
1YR 9.61 9.98 8.06
東京時間16:30現在 参考値
ドル円１週間は１０．２％で推移している。１カ月以降、１年までの水準は９．５％前後となっており、１週間は引き続き高水準となっている。中東有事が継続しており、市場は短期的に方向性が変化する神経質な地合いになっている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.20 8.06 8.94 8.43
1MO 9.52 6.70 8.60 7.58
3MO 9.53 6.55 8.68 7.68
6MO 9.53 6.62 8.77 7.77
9MO 9.61 6.79 8.88 7.91
1YR 9.58 6.89 8.93 8.00
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.39 11.84 8.82
1MO 9.06 10.26 7.93
3MO 9.32 9.93 7.88
6MO 9.45 9.90 7.93
9MO 9.57 9.96 8.05
1YR 9.61 9.98 8.06
東京時間16:30現在 参考値
ドル円１週間は１０．２％で推移している。１カ月以降、１年までの水準は９．５％前後となっており、１週間は引き続き高水準となっている。中東有事が継続しており、市場は短期的に方向性が変化する神経質な地合いになっている。