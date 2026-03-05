ロンドン序盤、ドル買い優勢に始まる　ドル円１５７円台前半＝ロンドン為替

　ロンドン序盤はドル買い優勢に取引を開始した。ドル円は157.38レベルに本日の高値を更新。ユーロドルは1.1586レベルに安値を更新。ポンドドルは1.3350台までの戻り高値から足元では1.3320付近へと反落。

ロンドン朝方に「イランはホルムズ海峡を封鎖していないと軍関係者-テレビ報道」とのヘッドラインにドル売りの反応がみられたが、その動きは帳消しになっている。現実に、ペルシャ湾で米国のタンカーがイランからの攻撃を受けている状況だ。

USD/JPY　157.30　EUR/USD　1.1587　GBP/USD　1.3317