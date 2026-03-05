【注目】多種ブランドのアウトレット品を一店舗で激安でゲット！話題の“オフプライスストア”の魅力(静岡)
物価高騰が続き家計を苦しめていますが、節約のためにもいいものを少しでも安く買いたいですよね。
そんな中、今注目を集めているのが、新品なのになぜか激安価格の“オフプライスストア”。
アウトレットは自社ブランドの余剰在庫を安く販売していますが、“オフプライスストア”は様々なブランドのアウトレット商品を1つの店で販売しているためバリエーションが豊富なのです。
（客）
「お値段がこれならお試ししてもいいかなっていう感じ」
（客）「めちゃめちゃ安いです。この値段では買ったことないかなっていう感じです、私は」
さらに静岡市のこの店には、新品なのに激安なたくさんのファッションアイテムが。
（佐藤 優里 アナウンサー）
「ブランドロゴ入りで3000円台…それは安い…」
「every.life」は、新品なのに激安と…今大注目のオフプライスストア。その衝撃価格のヒミツを調査します。
新品なのに激安と、今、全国で注目を集めているのが“オフプライスストア”。
浜松市のこの店は、様々なコスメブランドのアウトレット品を集めた「Dream market」。さらに店内には食品や日用品までもが激安価格で販売されています。
（佐藤 優里 アナウンサー）
「こちらのアイライナー、私も使ったことがあるのですが、なんと80％OFFの328円。ちょっと安すぎませんか？びっくりです」
メイクで使う機会の多いアイライナー。新品なら1650円の商品が、なんと80％OFFで売られていました。その安さのヒミツを聞いてみると。
（Dream market 多川 一馬 社長）
「メーカーさんや問屋さんの滞留在庫、残っている商品を一括買い取りすることによって実現している価格になっています。ただ、いろいろな商品、いろいろな理由があります」
これ、一見、普通の商品に見えますが…パッケージの色あせなど、ちょっとした“訳あり”が理由でここまで安く提供できるそうです。
（佐藤 優里 アナウンサー）
「パッケージは捨ててしまえば同じ中身ですから、それでこの価格」
（Dream market 多川 一馬 社長）
「これはすごい人気商品です」
その安さにひかれ、幅広い世代のお客さんが。
（客）
「お値段がこれならお試ししてもいいかなっていう感じ」
（客）
「何から何まで売っているじゃないですか、お菓子とかアメとかね、ちょっと見て見ようかなと思って買いました」
（客）
「半額以下ぐらいで買えるから、これだったら買っていいかなぐらいの感じになりますね」
価格だけでなく、掘り出し物に出会える楽しさも人気の秘密のようです。
そんな、すべてが激安商品の中で、今、社長、激推しのおすすめ商品を紹介。
まず一つ目は…。
（Dream market 多川 一馬 社長）
「こちらの訳ありバウムクーヘンです」
（佐藤 優里 アナウンサー）
「訳ありバウム、たまに聞きますが52％OFFの258円。この安さの秘密は？」
（Dream market 多川 一馬 社長）
「バウムクーヘンの工場が毎日毎日生産していく中で、端っこってどんどん出てくるんですよ。それを捨てたらもったいないよね…というところで、安い値段で提供できると…」
形が不ぞろいで、本来なら捨てられてしまうバウムクーヘンの端をたっぷり詰め合わせた超～お得商品なんです！
（Dream market 多川 一馬 社長）
「味はすごくおいしいんです。なので一回買われた人は、リピーターとしてバウムクーヘンないの？という形で来てくれている」
（佐藤 優里 アナウンサー）
「そうですよね。この不ぞろいも楽しんだ上で、この258円という価格をしっかりと堪能できますね」
二つ目は、このタオル。
（佐藤 優里 アナウンサー）
「こちらも80％OFFの328円と大特価ですが…」
（Dream market 多川 一馬 社長）
「大きい方が…通常のバスタオルです」
（佐藤 優里 アナウンサー）
「ブラウンの方が通常のバスタオルで、今販売されている人気ナンバーワンがこちら」
（Dream market 多川 一馬 社長）
「洗濯の量がめちゃくちゃ激減するんです」
このタオル…サイズはコンパクトですが吸収力抜群でバスタオルを使わなくても、これ一枚で十分という優れもの。これは一括で大量に仕入れることで安く販売できるそうです。
（佐藤 優里 アナウンサー）
「バスタオル一枚で2,3枚入れちゃうと家族で使うとかさばって回さないといけないってなるじゃないですか？これ助かります…」
（Dream market 多川 一馬 社長）
「これが本当に選ばれている最大の理由になります」
（佐藤 優里 アナウンサー）
「いやあ…分かります」
来るたびに新しい発見があるので、宝探し感覚で通うのも楽しそうです。
（佐藤 優里 アナウンサー）
「続いてやってきたのは『静岡モディなんですが、見てください。目立つ看板がありますよ。毎日がセール価格MAX90％OFF。ちょっと気になるワードがありすぎるので、さっそく中に行きたいと思います」
全国に42店舗を構え、今人気急上昇中のオフプライスストア「LOCUST」。
洋服やバッグ・靴など約150ブランド、1万点以上のファッションアイテムが並びます。商品はすべて新品ですが、驚くのはその安さ。例えば元値が1万3970円のニューバランスのアウターが、1万円以上安い3850円で販売されているなど、まさに激安なのです
（佐藤 優里 アナウンサー）
「このニューバランスのアウター、かなりお安くなっているのですが、どうしてここまでお安くなっているのですか？」
（LOCUST 氏田 かのこ さん）
「私たちローカストはオフプライスストアといいまして、アパレル業界で発生する余剰在庫をいただいているので、通常よりお安い価格でお客様にご提供させていただいています」
（佐藤 優里 アナウンサー）
「やっぱりこの新品というところがすごく珍しいですよね」
（LOCUST 氏田 かのこ さん）
「珍しいと思います。大体古着とかでも安いのはあるんですが、一回使われているので私たちは新品の色んなブランドが揃っていて、駅の近場にあるといったお店なのでアウトレットとも違うお店になります」
ブランドや企業が作りすぎてしまった在庫や、廃盤になってしまった商品などをバイヤーがセレクトして買い取っているので、新品でも安く提供できるのです。商品の中にはこんなものも。
（LOCUST 氏田 かのこ さん）
「私たちLOCUSTが得意としているのがサンプル品が仕入れられるということで、国内の有名ブランドさんにたくさん卸している会社さんからいただいたものなんですが、これ本革の匂いがすると思うんですけど」
（佐藤 優里 アナウンサー）
「しっかり皮の渋いにおいがしますね」
（LOCUST 静岡MODI店）
「本革なので大体2万円3万円しちゃうような高級バッグなんですが、私たちはサンプル価格で7920円で」
（佐藤 優里 アナウンサー）
「えっ、1万円を切っている」
この店では展示やECサイトの撮影で使われた“サンプル品”も仕入れているので、普段は高くて手が出ないブランド品もお得に買うことができるのです。
（佐藤 優里 アナウンサー）
「見る目を養えば本当にいいものをお安くゲットできるということですね」
（LOCUST 氏田 かのこ さん）
「週1で新商品が入るので、それをお客さんが身体で理解して、毎週見ていただく人も多いです」
そんなお得な激安商品を数多くし入れてきた氏田さんに、6000円以内でフルコーデをお願いしました。それが…これ。
（佐藤 優里 アナウンサー）
「じゃん。コーディネートしてもらいました…どうですか」
ジャケットから靴まで全身を店内の商品でそろえて総額たったの5500円。
（佐藤 優里 アナウンサー）
「こちら定価だといくら？」
（LOCUST 氏田 かのこ さん）
「だいたい4万円くらいのコーディネート」
（佐藤 優里 アナウンサー）
「4万円！？が5500円…全部靴も入れてです。このジャケットはもちろん、トップス、スカート、靴もこみこみですけど、このジャケットがおいくらですか？」
（LOCUST 氏田 かのこ さん）
「1100円になります。中のトップスが550円スカートが330円」
（佐藤 優里 アナウンサー）
「330円！？」
ちなみに、ちょっと奮発した1万円コーデがこれ。これはお得すぎます。
（佐藤 優里 アナウンサー）
「古着に抵抗がある人でも、ここだったら新品を本当にお安い、ぎゅぎゅっとしたお値段で試せますし、自分が着たことないジャンルでも300円だったら手に取りやすく挑戦できるので…」
（LOCUST 氏田 かのこ さん）
「新しい自分に出会う場所みたいな感じで思っていただければ」
（佐藤 優里 アナウンサー）
「いいですね」