樹氷を形作る木・アオモリトドマツが生息する蔵王山頂付近の気温が温暖化の影響で年間を通じて上昇傾向にあり、アオモリトドマツの生育に適さなくなっていることが5日、山形大学などの調査で分かりました。専門家は、樹氷が今世紀末で無くなると懸念を示しています。



蔵王など限られた自然環境の中で、空気上の冷やされた水と雪が木に付着し形作られる樹氷。樹氷研究の第一人者で山形大学の柳沢文孝名誉教授と県立東桜学館の生徒は、近年の温暖化の影響を受け、蔵王山頂付近の気温の変化を調査してきました。

調査の結果、特に7月から8月の夏場の平均気温が、2015年以降はアオモリトドマツなど針葉樹林が生育する「亜高山帯」の基準となる16度を超えていることが示されました。





東桜学館の生徒「蔵王山頂付近の年平均気温です。こちらでも上昇傾向が見られます。今世紀末には亜高山帯の基準となる6度を超えると推定されています。蔵王山頂付近は亜高山帯ではなくなりつつある。今すぐに樹木が無くなるわけではなくアオモリトドマツは今後の世代交代を踏まえて次第に山地帯へと移行していくと考えられる」一方、樹氷が成長する条件は、冬場の気温が氷点下10度から氷点下15度で、10メートルから20メートルの風速が少なくても1、2か月間継続することだといいます。しかし、調査の結果、蔵王山頂の冬の平均気温は、今世紀末には、氷点下5度程度に上がるということです。小坂憲央アナウンサー「樹氷が無くなる時期が早まっている？」山形大学柳沢文孝 名誉教授「早くなるとか遅くなるという傾向は今のところ見られない。気温が上がっているので樹氷はできにくくなると思う。亜高山帯の気象条件が失われつつあることが明らかなので樹氷ができなくなりもとになる木も生育が難しい状況になる」現在の気温上昇のペースが続けば今世紀末には樹氷は無くなるとみられています。柳沢名誉教授は、夏場の気温上昇はアオモリトドマツの木自体にも負担を与えているのではと話しています。山形大学の柳沢文孝名誉教授は、樹氷の消滅につながる影響を与えている要因について、「気温の上昇」のほか、「大気汚染」、「害虫」を挙げています。こうしたさまざまな要因が重なって樹氷とアオモリトドマツに影響を与えている状況だということです。