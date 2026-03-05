愛知県の豊川用水の水不足を受け、豊橋市の自動車整備工場では、3月から節水シフトに入りました。

【写真を見る】深刻な愛知の水不足… 節水のため自動車整備工場では“洗車機”利用停止に アスパラ農家｢水は命より大事｣

（トヨテツオートサービス本社工場 佐久間律有工場長）

「水不足のため、洗車機の利用を停止している」

これまでは、車検や整備の際の洗車メニューは、洗車機での対応を中心としていましたが、節水のため自動洗浄はとりやめたということです。

このため、客には1000円安い「清掃なし」のプランを勧めていて、それでも洗車希望があれば、洗車機プランと同じ価格で手作業での水拭きを行っています。





洗車機の利用停止… 節水解除まで継続

（佐久間工場長）「私は入社して30年になるが初めて。それだけ深刻な事態だと感じている。（客も）ニュースでも見ていると思うので、理解はしてくださっている」

節水のため、家庭でも洗車の回数を減らすなど市民への協力が呼びかけられていますが、自家用車の洗車については、どう対応するのがいいのか伺うと…



（佐久間工場長）

「安全面で、ガラスやミラーはしっかりきれいにしてもらいたい。できるだけ水を使わずに洗車する。タオルで拭くのが良いと思う」

トヨテツオートサービスでは、節水が解除されるまでは今の対応を続ける予定です。



（佐久間工場長）

「生活に関わってくるので、できるだけ節水して、今ある水をどれだけ長く持たせられるか。少しでも役に立てれば」

これから旬を迎えるアスパラ農家は…

変わって、豊川市の「中村アスパラ園」。3月下旬から、ことしの収穫を始める予定です。



（中村アスパラ園 中村毅さん）

「これから旬を迎えるので、水をしっかりまく。1ブロック2時間ずつくらい出しっぱなし。地面の温度が上がることで、春だと勘違いしてアスパラが出てくる。まず水が必要」

豊川用水の農業・工業用水は、2月から40%の節水が続いていますが…



（中村さん）

「（水の勢いは）あまり変わらないかな。違いが分からないくらい。40%節水になっているので、地面にしっかり水が届いているか、確認しながらやりたい。そもそもアスパラは90%くらいが水分と言われているので、水はかなり大事」

｢水は命より大事｣ 成長に影響が出るおそれも

水瓶の宇連ダムや大島ダムは、3月中にも枯渇する恐れがあります。そのため、今後さらに節水率が上がる可能性も。



中村さんは…



（中村さん）

「太いものや量がとれるかというところで、収入も変わってくる」

Q.中村さんにとって豊川用水とは？

「命…命より大切。それで家族のご飯を食べさせているし、これが収入の軸になっているので、水がないときつい」