Snow Man佐久間大介（33）が、5日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。コロナ禍のデビューを振り返った。

Snow Manは12年に結成、20年1月にデビュー。佐久間は「うれしいっていうのももちろんあるんですけど、こっからか〜っていう気持ちがありました」と明かした。

しかし、これからという時にコロナ禍になり「やっぱりデビューって華々しいものじゃないですか。やっとつかんだと思ったのに、お客さんを入れられないって言われて、ライブの時に」と吐露。しかし「そうか…でも、やっぱり僕たち止まっちゃいけないなと思って」と、「9人でライブをしよう。せめて配信をしよう。そしたらいろんなファン、自分たちのファンに見て貰えるから」と、無観客ライブを全9公演を行い、「正直、すごい大変だったですけど」と振り返った。

そしてMCの黒柳徹子が「お客さんがいれば、どんなにワーワー言われても、それに対応してやっていけるんだけど、いないっていうのがね。自分たちで想像しなくちゃいけないワケでしょ？」とおもんぱかると、「何かあおったりしても『みんな楽しめてるかー』って言っても声が返ってこないっていうのが…ちょっと不安にはなって。でも画面の向こうで見てくれているみんなに何かってことで頑張って」と回顧した。

そして「実際、声が聞けた時はどうでした？」と聞かれ、「そこから数年後にライブやった時に、声が聞けた時に涙が出るぐらいにうれしくて。でもオープニング始まった時からワーって声聞けて、やべぇ、始まったばっかなのに泣いちゃうと思って。泣かないように必死にちょっと上の方を向いて涙堪えてました。みんなも同じ気持ちでしたね」と振り返った。