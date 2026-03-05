3x3女子日本代表が合宿参加メンバーを発表…3名がディベロップメントキャンプから昇格

日本バスケットボール協会（JBA）は3月5日、第1次強化合宿〈後半〉に参加する3x3女子日本代表メンバー13名を発表した。

3x3女子日本代表はアンダーカテゴリー国際大会へ出場する23歳以下の選手を含めた29名を招集し、1日から4日にかけて合同合宿を実施した。

第1次強化合宿〈後半〉には29名中13名が参加。4月1日からシンガポールで開催される「FIBA 3x3アジアカップ2026」をはじめ、5月の「FIBA 3x3ウィメンズシリーズ2026」、6月の「FIBA 3x3ワールドカップ2026」に向け、強化と選手選考を行っていくという。

佐藤多伽子（プレステージ・インターナショナル アランマーレ）、粟谷真帆（日立ハイテククーガーズ）、白石弥桜（デンソーアイリス）がディベロップメントキャンプから昇格。3名とも3x3に初挑戦で、最年少19歳の白石はJBAを通じて「コーチ陣や、同じチームでプレーした（鶴見）彩さんからも練習が終わる度に毎回フィードバックし、いろいろ教えてもらいました。攻め方など5人制にも生かせることがいっぱいありました」と感想をコメントした。

参加メンバーは以下のとおり。

■2026年 3x3バスケットボール女子日本代表チーム 第1次強化合宿〈後半〉参加メンバー（13名）



鶴見彩（165センチ／33歳／MAURICE LACROIX）



桂葵（182センチ／33歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ／ZOOS）



高橋芙由子（163センチ／31歳／三菱電機コアラーズ／FLOWLISH GUNMA）



宮下希保（178センチ／27歳／富士通レッドウェーブ）



野口さくら（182センチ／25歳 /アイシンウィングス）



高橋未来（169センチ／24歳／アイシンウィングス）



田中平和（181センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）



佐藤多伽子（177センチ／23歳／プレステージ・インターナショナル アランマーレ）



粟谷真帆（182センチ／23歳／日立ハイテククーガーズ）



花島百香（178センチ／22歳／ENEOSサンフラワーズ）



伊波美空（167センチ／22歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



横山智那美（173センチ／21歳／トヨタ自動車アンテロープス）



白石弥桜（184センチ／19歳／デンソーアイリス）



※年齢・所属は3月4日時点