明日の株式相場に向けて＝投資家を翻弄するＡＩ、凪を待つのも相場
きょう（５日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１０３２円高の５万５２７８円と反発。２％近い上昇であり大幅反発といって間違いはないのだが、１日を通じてどうにもすっきりしない動きであり、玉虫色的で方向感の見えにくい地合いであった。中東情勢を気にしているようで、実際は「あさっての方向」を見ているような相場である。プライム市場の売買代金は９兆円台と引き続き高水準であり、決して投資家不在ではないのだが、その実、体温の感じられない地合いというべきか。これはＡＩトレードの影響が反映されている。ニュースフローに反応するわけでもなく、ＡＩアルゴリズムに弄ばれるように上下に振れまくり、これに歩調を合わせるのは難儀ともいえる。目先的には少し距離を置いて眺める時間も必要である。
株式市場に資金を投入するということを一般的には投資と呼ぶが、それは長期で金庫に鍵をかけて保有するような人に合わせた言葉だ。実際は多くの投資家にとって、もう少しあわただしさが伴う。覗くことすらできない不確定な未来と対峙するということ、そして結果として勝者と敗者に分かれるという観点では「勝負」としての要素が強い。博打に例えるのは不謹慎なようだが、感覚的にはゼロサムであって、人間心理が錯綜する空間で、いかに勝者として椅子に座るかを競っているというのが本質である。その場合、重要となってくるのは果たして何か。
博打には「見（けん）」という選択肢があって、これは賭けずに見ているということ。全体の流れを見極めるため、あるいは勝ちやすい法則、自分に有利に働く条件をみつけるための時間帯で、プレーヤーとしては参加しない。これは株式市場の世界でも当てはまる。「待つも相場」という格言があるが、分からなければ勝負をしないというのも立派なストラテジーである。今はＡＩトレードが以前にも増してマーケットを支配しており、ひとたびスイッチが入ると人間は翻弄されるがまま、結局は相場が動いた方に、後から正当化する解釈をつけるのがせいぜいで、ともすればそれがメディアの役割のようになってしまっている。きょうの東京市場の全体指数のリバウンドは今朝の段階になれば、当然予想できるわけだが、問題は前日の大引け後の先物の値動きであった。
前日の先物の夜間立会では、夕方の１７時から日経２２５先物が急反騰モードとなり、ほとんど惑うことなく一直線に上値を指向した。あれよと言う間に２０時現在で５万６２００円どころまで上昇、現物取引終了時の水準からは２０００円前後も高く、ショートポジションを立てている向きは焦らされたに違いない。なぜなら日経平均は朝方からひたすら下値を掘り続け、大引けもこの日の安値圏で着地する総弱気状態にあったからである。
この日の大引け後に何が変わったのか、市場関係者に聞いても明確な背景は分からずじまいで、これは人間の思惑が錯綜する暇（いとま）を与えず、無機質なＡＩの「巻き戻しスイッチが入った」というよりない動きであった。その後、欧州時間の中ごろからドイツやフランスなど主要国の株価が軒並み買い優勢となったが、これはＮＹタイムズが、「米国とイスラエルがイラン攻撃を始めた直後、イラン側から停戦に向けた協議を求めて米国に打診があった」と報道したことが、強気転換の理由に挙げられている。この報道が事実なら、イラン側はできれば戦争を終結したいと言っているようなもので、それならばということである。しかし、これが報じられたのは日本時間では深夜２３時過ぎであった。この日の夕方から脇目も振らず日経２２５先物買いに走った説明にはならない。
株式市場に資金を投入するということを一般的には投資と呼ぶが、それは長期で金庫に鍵をかけて保有するような人に合わせた言葉だ。実際は多くの投資家にとって、もう少しあわただしさが伴う。覗くことすらできない不確定な未来と対峙するということ、そして結果として勝者と敗者に分かれるという観点では「勝負」としての要素が強い。博打に例えるのは不謹慎なようだが、感覚的にはゼロサムであって、人間心理が錯綜する空間で、いかに勝者として椅子に座るかを競っているというのが本質である。その場合、重要となってくるのは果たして何か。
博打には「見（けん）」という選択肢があって、これは賭けずに見ているということ。全体の流れを見極めるため、あるいは勝ちやすい法則、自分に有利に働く条件をみつけるための時間帯で、プレーヤーとしては参加しない。これは株式市場の世界でも当てはまる。「待つも相場」という格言があるが、分からなければ勝負をしないというのも立派なストラテジーである。今はＡＩトレードが以前にも増してマーケットを支配しており、ひとたびスイッチが入ると人間は翻弄されるがまま、結局は相場が動いた方に、後から正当化する解釈をつけるのがせいぜいで、ともすればそれがメディアの役割のようになってしまっている。きょうの東京市場の全体指数のリバウンドは今朝の段階になれば、当然予想できるわけだが、問題は前日の大引け後の先物の値動きであった。
前日の先物の夜間立会では、夕方の１７時から日経２２５先物が急反騰モードとなり、ほとんど惑うことなく一直線に上値を指向した。あれよと言う間に２０時現在で５万６２００円どころまで上昇、現物取引終了時の水準からは２０００円前後も高く、ショートポジションを立てている向きは焦らされたに違いない。なぜなら日経平均は朝方からひたすら下値を掘り続け、大引けもこの日の安値圏で着地する総弱気状態にあったからである。
この日の大引け後に何が変わったのか、市場関係者に聞いても明確な背景は分からずじまいで、これは人間の思惑が錯綜する暇（いとま）を与えず、無機質なＡＩの「巻き戻しスイッチが入った」というよりない動きであった。その後、欧州時間の中ごろからドイツやフランスなど主要国の株価が軒並み買い優勢となったが、これはＮＹタイムズが、「米国とイスラエルがイラン攻撃を始めた直後、イラン側から停戦に向けた協議を求めて米国に打診があった」と報道したことが、強気転換の理由に挙げられている。この報道が事実なら、イラン側はできれば戦争を終結したいと言っているようなもので、それならばということである。しかし、これが報じられたのは日本時間では深夜２３時過ぎであった。この日の夕方から脇目も振らず日経２２５先物買いに走った説明にはならない。