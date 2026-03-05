　3月5日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは274銘柄。東証終値比で上昇は110銘柄、下落は137銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが19銘柄、値下がりは43銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は650円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3556>　リネットＪ　　　　 1117　 +150（ +15.5%）
2位 <7719>　東京衡機　　　　　　790　 +100（ +14.5%）
3位 <4881>　ファンペップ　　　125.3　+13.3（ +11.9%）
4位 <4418>　ＪＤＳＣ　　　　　　989　　+97（ +10.9%）
5位 <7532>　パンパシＨＤ　　 1120.5　+97.0（　+9.5%）
6位 <4586>　メドレックス　　　　135　　+10（　+8.0%）
7位 <2435>　シダー　　　　　　　224　　+15（　+7.2%）
8位 <3409>　北紡　　　　　　　124.5　 +6.5（　+5.5%）
9位 <2338>　クオンタムＳ　　　133.9　 +6.9（　+5.4%）
10位 <6046>　リンクバル　　　　　216　　+11（　+5.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8938>　グロームＨＤ　　　　270　　-34（ -11.2%）
2位 <5269>　日コン　　　　　　　311　　-27（　-8.0%）
3位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　 -0.7（　-7.0%）
4位 <3985>　テモナ　　　　　　　193　　-13（　-6.3%）
5位 <6085>　アーキテクツ　　　 1830　　-61（　-3.2%）
6位 <2321>　ソフトフロン　　　347.1　-10.9（　-3.0%）
7位 <2962>　テクニスコ　　　　 1060　　-33（　-3.0%）
8位 <6081>　アライドアキ　　　　404　　-12（　-2.9%）
9位 <3350>　メタプラ　　　　　353.7　-10.3（　-2.8%）
10位 <6072>　地盤ＨＤ　　　　　 1125　　-32（　-2.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4063>　信越化　　　　　　 6350　 +124（　+2.0%）
2位 <4043>　トクヤマ　　　　　 3965　　+60（　+1.5%）
3位 <8830>　住友不　　　　　 5025.1　+50.1（　+1.0%）
4位 <4307>　野村総研　　　　　 4165　　+28（　+0.7%）
5位 <8591>　オリックス　　　　 4950　　+23（　+0.5%）
6位 <4452>　花王　　　　　　　 6252　　+28（　+0.4%）
7位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　653　 +2.9（　+0.4%）
8位 <5401>　日本製鉄　　　　　602.5　 +2.6（　+0.4%）
9位 <4755>　楽天グループ　　　785.5　 +2.4（　+0.3%）
10位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　　10033　　+28（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6770>　アルプスアル　　 2076.5　-37.5（　-1.8%）
2位 <5713>　住友鉱　　　　　10380.5 -154.5（　-1.5%）
3位 <8766>　東京海上　　　　　 6125　　-67（　-1.1%）
4位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4120　　-41（　-1.0%）
5位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 4183　　-41（　-1.0%）
6位 <8601>　大和　　　　　　 1500.3　-13.7（　-0.9%）
7位 <6857>　アドテスト　　　　25310　 -225（　-0.9%）
8位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2175　-19.0（　-0.9%）
9位 <4506>　住友ファーマ　　　 1830　-15.0（　-0.8%）
10位 <6723>　ルネサス　　　　 2603.2　-20.3（　-0.8%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース