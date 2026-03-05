3月5日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは274銘柄。東証終値比で上昇は110銘柄、下落は137銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが19銘柄、値下がりは43銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は650円安と大幅安に売られている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <3556> リネットＪ 1117 +150（ +15.5%）

2位 <7719> 東京衡機 790 +100（ +14.5%）

3位 <4881> ファンペップ 125.3 +13.3（ +11.9%）

4位 <4418> ＪＤＳＣ 989 +97（ +10.9%）

5位 <7532> パンパシＨＤ 1120.5 +97.0（ +9.5%）

6位 <4586> メドレックス 135 +10（ +8.0%）

7位 <2435> シダー 224 +15（ +7.2%）

8位 <3409> 北紡 124.5 +6.5（ +5.5%）

9位 <2338> クオンタムＳ 133.9 +6.9（ +5.4%）

10位 <6046> リンクバル 216 +11（ +5.4%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <8938> グロームＨＤ 270 -34（ -11.2%）

2位 <5269> 日コン 311 -27（ -8.0%）

3位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）

4位 <3985> テモナ 193 -13（ -6.3%）

5位 <6085> アーキテクツ 1830 -61（ -3.2%）

6位 <2321> ソフトフロン 347.1 -10.9（ -3.0%）

7位 <2962> テクニスコ 1060 -33（ -3.0%）

8位 <6081> アライドアキ 404 -12（ -2.9%）

9位 <3350> メタプラ 353.7 -10.3（ -2.8%）

10位 <6072> 地盤ＨＤ 1125 -32（ -2.8%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <4063> 信越化 6350 +124（ +2.0%）

2位 <4043> トクヤマ 3965 +60（ +1.5%）

3位 <8830> 住友不 5025.1 +50.1（ +1.0%）

4位 <4307> 野村総研 4165 +28（ +0.7%）

5位 <8591> オリックス 4950 +23（ +0.5%）

6位 <4452> 花王 6252 +28（ +0.4%）

7位 <9501> 東電ＨＤ 653 +2.9（ +0.4%）

8位 <5401> 日本製鉄 602.5 +2.6（ +0.4%）

9位 <4755> 楽天グループ 785.5 +2.4（ +0.3%）

10位 <5714> ＤＯＷＡ 10033 +28（ +0.3%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <6770> アルプスアル 2076.5 -37.5（ -1.8%）

2位 <5713> 住友鉱 10380.5 -154.5（ -1.5%）

3位 <8766> 東京海上 6125 -67（ -1.1%）

4位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4120 -41（ -1.0%）

5位 <6701> ＮＥＣ 4183 -41（ -1.0%）

6位 <8601> 大和 1500.3 -13.7（ -0.9%）

7位 <6857> アドテスト 25310 -225（ -0.9%）

8位 <6762> ＴＤＫ 2175 -19.0（ -0.9%）

9位 <4506> 住友ファーマ 1830 -15.0（ -0.8%）

10位 <6723> ルネサス 2603.2 -20.3（ -0.8%）







※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



株探ニュース

