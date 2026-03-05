５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比６３９円７５銭（１・３６％）高の４万７８５３円８７銭だった。

４営業日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、７割超にあたる２４２銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１０３２円５２銭（１・９０％）高の５万５２７８円０６銭だった。日経平均への影響が大きい半導体関連株が値上がりしたことで、読売３３３と比べて上昇幅が大きかった。

５日の東京市場は、米軍などとイラン軍との軍事衝突が長期化することへの懸念が後退し、取引開始直後から買い注文が優勢となった。東証プライム銘柄の約９割が値上がりした。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、半導体関連製品などを手がけるＭＡＲＵＷＡの９・７０％が最も大きかった。楽天銀行（８・２７％）、京都フィナンシャルグループ（７・５５％）と続いた。

下落率は、カプコン（７・３０％）、ツルハホールディングス（ＨＤ、４・９２％）、ニトリＨＤ（３・５９％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、６９・００ポイント（１・９０％）高い３７０２・６７。