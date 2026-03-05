左からベネズエラのマドゥロ大統領、中国の習近平国家主席、イランのハメネイ師/AP/Getty Images/Reuters

香港／北京（CNN）米国のトランプ大統領が、中国の最も緊密な盟友2人を立て続けに排除してしまった。ベネズエラのマドゥロ大統領と、イランの最高指導者ハメネイ師だ。

前者は今、米ニューヨークの収容施設で拘束されている。ベネズエラの首都カラカスにいたところを、米特殊部隊による常軌を逸した夜間の急襲に遭い、拉致されたのだ。後者は白昼堂々の爆撃で殺害された。イラン首都テヘランの中心部へ、米国とイスラエルが共同作戦を遂行した結果だ。

こうした動きに中国は怒りで反応。主権国家のリーダーたちを拘束もしくは殺害する行為を非難し、体制転覆を狙っているとみられる米国の姿勢を糾弾した。一方でイランに対しては友好的なメッセージを送った。しかし中国政府は現時点で、地政学上のライバルが交戦規定を揺さぶるのを傍観する以上の行動を取っていない。

中国の習近平（シーチンピン）国家主席としては、感情に流されない現実主義を発揮した格好だ。

結局のところ、イランは習氏の最優先事項には上らない。そこに位置するのは対米関係の安定化であって、今月下旬に北京でトランプ氏との会談を控えているのであればなおさらだ。中国にとっては米国の注意や軍事資源がインド太平洋地域から離れているのも歓迎すべき状況かもしれない。専門家らはそう指摘する。

「中国は都合の良いときだけの友人。口ではあれこれ言うが、リスクは負ってくれない」。ワシントンに拠点を置くシンクタンク、民主主義防衛財団の中国担当シニアディレクター、クレイグ・シングルトン氏はそう述べた。「中国は国連で声高に批判するだろうが、実質的な支援をイラン政府に提供する行動は避けるはずだ」

中国はイラン産原油の最大の輸入国だが、中国に対するイランの戦略的重要性は多くの人々の想定よりも格段に限定的だ。両国の軍事協力は抑制されたままであり、貿易や投資の流れも複数の湾岸諸国と比較すれば見劣りがする。中東全域で各国とのバランスを維持することが、中国の狙いだからだ。

中国は「イランの問題で米国との緊張が高まるのを利益と捉えない」。ベルギーに拠点を置くシンクタンク、国際危機グループ（ICG）の上級アナリスト、ウィリアム・ヤン氏はそう分析する。

「同国にとって依然重要度が高いのは、米国との二国関係における貿易戦争の停止と、全般的な安定を維持することだ。従って今後、前向きな流れを台無しにするのは望まないだろう。そうした流れはトランプ政権と、昨年1年間をかけて築いてきたものだ」

中国政府の計算

中国は長年、イランにとって最も重要な外交及び経済支援の供給源だった。輸出用のイラン産原油の大量購入に加え、米国がイランに科す「一方的な」制裁を非難。自国の核開発は平和目的だとするイラン政府の主張も支持した。

近年、中国は自ら後押しする新興国グループ「BRICS」や上海協力機構（SCO）などにイランを引き込み、同国の国際的な地位を高めてきた。西側諸国から孤立する時期に、イランはその外交範囲を広げていた。

中国企業もイランのミサイル計画で使用する化学物質を供給し、イラン国内の監視インフラの構築を助けてきたことはCNNが報じた。中国はイランとの貿易が国際法に適合していると主張している。

しかし中国は一貫して、提携国の紛争に直接巻き込まれる事態を避けてきた。自国の資産を保護する目的以上に、中東の安全保障問題へ踏み込む意欲はほとんど示していない。

この制約が明らかになったのは、イランがイスラエルと衝突した昨年のことだ。続けて米国も空爆を実施したが、中国はやはり言葉での支援を提供しただけだった。

「中国は長年、グローバルサウス（新興・途上国）各国の安全保障を請け負う役回りも避けてきた。米国によるアフガニスタンとイラクへの関与を反面教師とし、そのような野心の追求から距離を取った」（ヤン氏）

イランとの関係は、中東における中国のエネルギー安全保障と影響力の強化に寄与しているが、地域でのバランスを模索する中で、中国はイランのライバルであるサウジアラビアといった他の地域勢力にも接近している。2023年には中国が仲介役となって、両国間の関係改善が実現した。

しかし米国では、中国、イラン、ロシア、北朝鮮の関係強化に対する懸念が高まっている。昨年9月、4カ国の首脳は北京に集結し、大規模な軍事パレードで驚くべき結束を示した。また中国、ロシア、イランは近年、定期的に合同軍事演習を実施している。

「イランは長年にわたり中国のパートナーだが、中国にとってイランは地理的に遠く、自国の存亡を左右するどころか、おそらくは極めて重要な存在というわけでもない」。シンガポール国立大学の政治学者ジャ・イアン・チョン氏はそう述べた。

とはいえ、過去1年間の2度の大規模な軍事攻撃において、中国がイランに提供した支援が限定的であったことから、逆境におけるパートナーとしての中国の信頼性には疑問が生じている。

「安全保障問題で中国と協力関係にある、あるいは協力関係を望む他の国々は、当然ながら中国がいずれ自分たちを見捨てるのではないかと疑問に思うだろう。とりわけイランやベネズエラのように、中国から遠く離れている国々はそうだ」（チョン氏）

しかしアナリストたちは、ハメネイ師の後継者が誰になろうと、イランは中国との結びつきを維持する公算が大きいと見ている。中国の持つ経済的な影響力がその理由だ。

北京大学HSBCビジネススクール中東研究所のジュ・ジャオイ所長は、イラン情勢が中国にいくつかの構造的な機会をもたらすと指摘した。

ジュ氏はオンライン記事で「米国が中東の軍事紛争に深く関与すれば、戦略的資源と注意力はそちらに振り向けざるを得ない。客観的に見て、インド太平洋地域では中国への圧力を維持する能力に制約が生じる」と記した。

イランに対する持続的な軍事作戦は、米国の武器供給を枯渇させる可能性もある。中国は軍事用途のレアアース輸出を禁止しており、これにより米国が軍事資源を補充するのがより困難になる恐れがある。これらの素材はミサイルから戦闘機まで、幅広い兵器に不可欠だからだ。

短期的な影響

しかし中国にとって、特にエネルギー分野における短期的な混乱は依然として避けられない。

データ分析企業ケプラーによると、イランの原油輸出のほぼ全てが中国に流れ込み、それは中国の海上原油輸入量の約13%を占めている。

アナリストによれば、両国のエネルギー貿易はイラン産原油を中国沿岸部の小規模な独立系精製所に輸送する船舶ネットワークに依存しており、多くの場合、仲介国を経由している。アナリストたちは、この慣行によって原油精製の工程が、米国の制裁の影響を受ける可能性のある中国国有企業から切り離されると指摘している。

これらのいわゆる「ティーポット」と呼ばれる精製業者は、しばしば「影の船団」の異名を取るタンカー集団との連携で知られている。影の船団は制裁対象物を密輸するために隠蔽（いんぺい）工作を行う。トランプ政権は昨年からイランへの圧力を強化する中で、輸送と精製の両方に関与したとされる関係者を制裁対象に指定した。

イラン産原油の輸入量は大きいものの、中国は長年にわたり原油供給源を多様化させてきたため、アナリストらは短期的な影響は管理可能な範囲内と見ている。

コンサルティング会社エナジー・アスペクツの原油アナリスト、リチャード・ジョーンズ氏はCNNに対し、イランは2月中旬以降輸出を増加させており、民間精製所は依然としてイランの浮体式貯蔵船を利用できると述べた。さらにロシア産原油の輸入量も増加させる可能性があると付け加えた。

それでも中国にとってより大きな頭痛の種は、同地域での大規模な紛争とホルムズ海峡の重大な混乱にあるようだ。同海峡はサウジアラビアやクウェートなどからの原油輸送において極めて重要な航路となる。

ケプラーによると、同地域からの原油は中国の総需要の約3分の1、海上輸入の50％以上を占めており、その多くが同海峡を経由して輸送されていた。

イランは海峡の北側を掌握しており、2日にはイスラム革命防衛隊（IRGC）司令官の顧問が、通過する船舶に「火を付ける」と脅した。

顧問の発言以前から、同海峡の航行は事実上停止していた。 安全面の懸念と、週末に同海域で石油タンカーが攻撃を受けたことが原因だ。

中国外務省の毛寧報道官は、同海峡の貿易における重要性を強調し、即時停戦を要求。3日の記者会見で「この地域の安全と安定を守ることは、国際社会の共通の利益にかなう」と述べた。

とはいえ長年にわたる備蓄によって、中国は直近の供給ショックから守られるかもしれない。ケプラーのデータによると、中国は現在約12億バレルの陸上原油備蓄を保有しており、これは海上原油輸入量の約115日分に相当する。

米国に代わる選択肢

中国は米国がイランに軍事介入する事態を利用して、自国のメッセージを強化する公算が大きい。それは米国が覇権主義的な行動を取るのに対して、中国は不干渉を信条とするとの内容で、とりわけグローバルサウス諸国に向けて発するメッセージだ。

中国の専門家の一部からは、提携国に安全保障を確約しない姿勢は中国側の計算であり、米国との差別化を図る狙いがあると指摘する声も上がる。

北京の非政府系シンクタンク、全球化智庫（CCG）のジチェン・ワン副事務局長は、「これにより中国は柔軟性を高め、戦略上の過剰拡大のリスクを低減し、提携国の安全保障を引き受けるコストを回避できる」と述べた。

「しかし危機が暴力化すれば、確かな安全保障上の結果を形作る中国の能力も制約される」と同氏は付け加え、中国の不作為がトランプ氏の危険な動きをさらに助長する恐れがあると警告した。

◇

本稿はCNNのジョン・リウ、シモーン・マッカーシー両記者による分析記事です。