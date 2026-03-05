£Î£È£Ë¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡»Ê²ñ¤ÏóÊÎÛ¡¦ÀîÅç¤È¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï£µÆü¡¢¡ÖÂè£µ£µ²ó£Î£È£Ë¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡Ê£³·î£²£°Æü¸á¸å£·»þ£³£°Ê¬¡áÁí¹ç¡¦´ØÀ¾ÃÏÊý¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»Ê²ñ¼Ô¤È¿³ºº°÷¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¾åÊý±é·Ý³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿·¿Í¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè£³£´²óÂç²ñ¡Ê£²£°£°£´Ç¯¡Ë¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿óÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤È¡¢¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿³ºº°÷¤Ë¤ÏÀõ±Û¥´¥¨¡Ê¥¶¡¦¥×¥é¥ó£¹¡Ë¡¢´äÈøË¾¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡Ë¡¢±üÅÄ½¤Æó¡Ê¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡Ë¡¢ÆâÆ£¹ä»Ö¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¡¢¾¾Åè¾°Èþ¤Î£·Ì¾¿Í¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿ÀîÅç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø£Î£È£Ë¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ï¡¢Âè£³£´²óÂç²ñ¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Ì¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂç²ñ¤Ë»Ê²ñ¤È¤·¤Æ¤ªÀ¼¤¬¤±Äº¤ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½Ð¾ì¤¹¤ë£¸ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¤ë»Ê²ñ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£½Ð¾ì¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò¾Ð¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÆü¸þºä£´£¶¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇµþÅÔ½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÆ±¶¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÅÙ¡¹¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¤È»Ê²ñ¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ÏÀèÇÚ¤Îº´¡¹ÌÚµ×Èþ¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«º£²ó»ä¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Äº¤¤¤¿¥Ð¥È¥ó¤ò»ä¤â¤Þ¤¿¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Áª¤òÄÌ²á¤µ¤ì¤¿·Ý¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÌ¡ºÍ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£Ç¯¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢£±£²£²ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¥é¥¤¥à¥®¡¢¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¤â¤â¡¢¥·¥«¥Î¥·¥ó¥×¡×¡¢£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢»ø¥¹¥é¥¤¥¹¡¢Îã¤¨¤Ð±ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥Á¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£