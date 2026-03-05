鈴木福 × あのW主演「惡の華」主題歌がanoの「愛晩餐」に決定！90秒トレーラー公開＆原作単行本の重版＆特別コラボ表紙が実現！

2026年4月9日(木) 深夜24時 新ドラマ枠にてスタート！

鈴木福 × あの W 主演!!!

©「惡の華」製作委員会 2026 ©押見修造／講談社



ドラマ主題歌はanoに決定！

「惡の華」のために書き下ろした新曲「愛晩餐（あいばんさん）」がついに解禁！

さらに主題歌初披露の衝撃的な90秒トレーラー映像の解禁

原作単行本の重版＆特別コラボ表紙が実現!!!

テレ東では、ドラマ「惡の華」を2026年4月9日(木) 深夜24時00分～の新枠にて放送します。

原作は電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している、押見修造による同名の伝説的漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しが衝撃的なコミック。この作品は『別冊少年マガジン』（講談社）で連載され、アニメや映画、舞台など、様々な形でファンを魅了してきました。そして、この度のドラマ化では、ディズニー公式動画配信サービス「Disney (ディズニープラス)」でのアジア見放題独占配信が決定しており、配信は各話地上波放送後のタイミングから開始予定。深夜ドラマの規模を超える展開にご期待ください。



初報ではドラマ放送決定と共に、W主演の鈴木福、あの2人の出演情報を解禁。主人公・春日高男と仲村佐和を演じます。さらに続報では共演者が一挙解禁！クラスメート・佐伯奈々子役に井頭愛海。木下亜衣役に須藤千尋。春日高男の父・哲男役に長谷川朝晴。母・静恵役に中越典子。佐伯の母・まゆみ役に紺野まひる。仲村佐和の父・和之役に堀部圭亮。仲村佐和の母・志野役に雛形あきこ。さらに高校編からは、常磐文役に中西アルノの決定が発表され、ネット上などで盛り上がりをみせました。

ドラマ主題歌はanoが歌う「愛晩餐（あいばんさん）」に決定！

主題歌を飾るのは、anoが歌う「愛晩餐」に決まりました。アーティストとして数々の話題曲を世に送り出しているanoが、今回、自身の主演ドラマ「惡の華」の為に特別に書き下ろした新曲となります。

なんとanoがドラマの主題歌を務めるのは今回が初めて。仲村佐和という役や作品に向き合い、「惡の華」の世界観にたっぷりと浸ったanoだからこそ、表現できる楽曲となっています。歌詞には「惡の華」を連想させるワードが散りばめられ、アップテンポな曲調の中で、世界観を深く表現した楽曲に。同時に解禁された90秒トレーラー映像で主題歌を一部使用しているので映像と共にお楽しみください。

アーティストコメント

■ ano

「惡の華」の仲村を演じながら見る「惡の華」の世界は、初めて漫画を読んだ時ともまた少し違って見えました。仲村として群馬で過ごした日々があったからこそ完成した一曲になっています。ドラマのOP楽曲としてキャッチーかつ「惡の華」の世界に存分に浸れる一曲になっていますので、ドラマと一緒に五臓六腑に染み渡るほどに味わっていただけると嬉しいです。

共演の鈴木福からもコメントが到着！！

同じくW主演を務める鈴木福が、anoが歌う主題歌に対するコメントを寄せました。

■ 鈴木福コメント

歌い出しから、この作品のテーマや、キーワード、実際セリフにも出てくる言葉たちが敷き詰められていて、口ずさみたくなるポップさがありながら、思春期の不安感や焦燥感、「惡の華」の世界観も感じるメロディーに心が踊りました！「惡の華」の世界のキャラクターとして、仲村佐和を生きた｢あの｣であり、アーティスト｢ano｣だからこそ生まれた楽曲になっていると思います。毎週オープニングで楽しみ、楽曲を聴いてドラマのことを考えながら1週間を過ごす、そんなルーティンが生まれてくれたら嬉しいです！僕も毎日聴きます！

╲90秒トレーラー映像が完成！／

：https://tver.jp/episodes/epdwq3ynp0

：https://youtu.be/3b1gz86XT-w



主題歌解禁と同時に90秒トレーラー映像が公開されました！登場人物たちの様々な感情、これから起こりうる数々の事件、名場面が垣間見え、ドラマ「惡の華」の世界観を紡ぎ出し、期待が高まります！ドラマ主題歌の全貌は初回放送までぜひお楽しみに！

╲ドラマ×原作 特別コラボ表紙が書店に並びます／

原作の単行本が、ドラマ放送開始に伴い重版となり、この度、鈴木福とあのが表紙となった「ドラマ×原作特別コラボ表紙」が1巻と2巻で実現しました。1巻は仲村に扮したあの、2巻は春日に扮した鈴木福が、漫画の表紙と同じポージングで登場！キャラクターに扮した姿は、ゾクゾクするくらい再現度が高く、ドラマの期待感を煽ります。紙版は3月10日(火)から順次書店に並ぶ予定。電子版についても3月6日(金)より順次、各種電子コミックストアより【『惡の華』実写ドラマ化記念スペシャル表紙】として配信します。ドラマコラボとなる貴重な表紙を、ぜひお近くの書店・電子コミックストアで見つけてみてください。

©「惡の華」製作委員会 2026 ©押見修造／講談社

※紙版の在庫につきましてはお近くの書店様へお問い合わせください。電子版については、電子コミックストア上での閲覧期限は2026年7月末日までとなります。閲覧期限を過ぎますとドラマ化記念表紙はご覧いただけなくなりますので、あらかじめご了承ください。

╲╲続報もお楽しみに／／

＜ストーリー＞

舞台は群馬県・ひかり市。山々に囲まれた場所に住む中学2年生の春日高男（鈴木福）は、毎日閉塞感を感じながら生きていた。そんな彼の心を救っていたのはボードレールの詩集『惡の華』。ある日の夕方、春日が忘れ物を取りに教室に戻ると、そこには憧れのクラスメート・佐伯奈々子（井頭愛海）の体操着が落ちていた。辺りを見回した挙句に春日がとった行動、それは体操着を衝動的に盗むという過ち。しかし、教室は無人ではなかった。一部始終をクラスの問題児・仲村佐和（あの）に隠れて見られていた。翌日、秘密にする代わりに仲村からある“契約”を持ちかけられる。仲村に支配されるようになった春日は、彼女の変態的な要求に翻弄されるうちに絶望を知り、自らのアイデンティティーを崩壊させていく。意外なきっかけから佐伯と付き合うことになり、春日は恋心と背徳の自己矛盾に苛まれる。仲村と佐伯の間で揺れる春日。春日と仲村は地元の大きなお祭りで大事件を起こす…。

ドラマならではの細部にわたる演出で、登場人物たちの関係性を深く表現し、毎話ドキドキの展開を迎えます！ぜひ2026年4月9日(木) 深夜24時00分スタートの放送をお楽しみに！



そして、無料配信サービス TVer では早くも「惡の華」のページを開設。皆様のお気に入り登録お待ちしております！！

＜番組概要＞

【タイトル】「惡の華」

【放送日時】2026年4月9日スタート 毎週木曜 深夜24時00分～24時30 分

ＢＳテレ東でも2026年4月15日スタート 毎週水曜 深夜24時00分～24時30分

【放送局】テレビ東京、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【配信】ディズニー公式動画配信サービス「Disney (ディズニープラス)」で、各話放送後からアジア見放題独占配信

▶ディズニープラス：https://www.disneyplus.com/ja-jp

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srh3ve7y30

▶テレ東 HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/akunohana/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】鈴木福 あの

【出演】井頭愛海 須藤千尋／中西アルノ（乃木坂 46）

長谷川朝晴 中越典子 紺野まひる 堀部圭亮

雛形あきこ ほか

【原作】押見修造「惡の華」（講談社「別冊少年マガジン」所載）

【脚本】目黒啓太（MBS「レッドブルー」、NTV「私をもらって」）

たかせしゅうほう（TX「日本ボロ宿紀行」、CX「トラックガール」）

【監督】ヤングポール(TX「量産型リコ」シリーズ、WOWOW「I, KILL」)

井口昇(映画「惡の華」、「カニバさん・異端の純愛」)

【主題歌】ano「愛晩餐」（トイズファクトリー）

【プロデューサー】漆間宏一（テレビ東京）、涌田秀幸（C＆I エンタテインメント）

【制作】テレビ東京、C＆I エンタテインメント

【製作著作】「惡の華」製作委員会 2026

【公式 HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/akunohana/

【公式 X】 @tx_akunohana https://x.com/tx_akunohana

【公式 Instagram】 @tx_akunohana https://www.instagram.com/tx_akunohana

【ハッシュタグ】 ＃ドラマ惡の華