株式会社ＤｅｌｔａＸが運営する塾選びサービス「塾選」は、「奨学金の返済期間」について、２０代の奨学金利用経験者１００人へ独自調査を実施した。借入総額や毎月の返済額、そして完済までの年数といった「数字」の裏側にある、若者の切実な負担感が浮き彫りになった。

大学時代に借りた奨学金の総額を聞いたところ、「２００万円以上〜２５０万円未満」（２４％）が最も多く、これに「３００万円以上」（２１％）が続いた。２００万円以上と答えた回答は５４％と半数を超える結果となった。「１００万円以上〜１５０万円未満」（１７％）「１５１万円以上〜２００万円未満」（１２％）と１００万円以上を借りている人は全体の８割を超えている。

月々の返済額として最も多かったのは「１万円以上〜１万５千円未満」（４０％）。次いで、「１万５千円以上〜２万円未満」（２４．７％）「２万円以上〜３万円未満」（１７．６％）で、１万５千円以上と回答したのは５４．１％と半数を超えていた。平均額は、約１．７万円となっている。

調査結果を見ると、奨学金の返済期間は１０年を超えるケースが少なくない。とくに目立つのは、「１０年以上〜１５年未満」（３３％）「１５年以上２０年未満」（１２％）「２０年以上」（１４％）と、１０年以上の長期返済層は約６割で、社会人としてのキャリア形成期と返済期間が重なっている実態が浮かび上がる。就職・転職、結婚、出産といったライフイベントを迎える時期と、奨学金返済が並行することは珍しくなく、返済期間の長さが将来設計に影響を与えていることがうかがえる。